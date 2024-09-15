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Прокуратура запретила охотиться жителям ХМАО из-за судимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО лишились охотничьих билетов из-за судимости
Жители ХМАО лишились охотничьих билетов из-за судимости Фото:

Прокуратура Урая (ХМАО) аннулировала право на охоту у двух жителей ХМАО с непогашенной судимостью. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

«Прокуратура города Урая провела проверку соблюдения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. В ходе надзорных мероприятий установлено, что у двух лиц с непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений имелись охотничьи билеты, которые предоставляют право на осуществление охоты», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно законодательству, граждане с непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений не имеют права охотиться. Прокурор города подал в суд иск о прекращении действия права на охоту. Суд удовлетворил требования прокуратуры: действие охотничьих билетов аннулировано.

Ранее URA.RU писало, что жителю Нижневартовского района ХМАО грозит тюремный срок за охоту на соболей. За незаконную добычу мужчина может сесть в тюрьму на два года.

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Прокуратура Урая (ХМАО) аннулировала право на охоту у двух жителей ХМАО с непогашенной судимостью. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.  «Прокуратура города Урая провела проверку соблюдения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. В ходе надзорных мероприятий установлено, что у двух лиц с непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений имелись охотничьи билеты, которые предоставляют право на осуществление охоты», — говорится в сообщении ведомства. Согласно законодательству, граждане с непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений не имеют права охотиться. Прокурор города подал в суд иск о прекращении действия права на охоту. Суд удовлетворил требования прокуратуры: действие охотничьих билетов аннулировано. Ранее URA.RU писало, что жителю Нижневартовского района ХМАО грозит тюремный срок за охоту на соболей. За незаконную добычу мужчина может сесть в тюрьму на два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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