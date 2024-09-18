18 сентября 2024

Болельщики раскупили все билеты на первую домашнюю игру «Трактора»

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Болельщики приветствуют легионеров "Трактора" Дилана Сикьюру и Бадди Робинсона
Болельщики приветствуют легионеров "Трактора" Дилана Сикьюру и Бадди Робинсона Фото:

Фанаты раскупили все билеты на первую домашнюю игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» в регулярном сезоне 2024-2025 годов. Об этом 19 сентября сообщил официальный telegram-канал клуба.

«День матча. Ледовая арена „Трактор“ имени Белоусова. Все билеты проданы», — сообщается в telegram-канале.

«Трактор» провел в сезоне пять игр, все — на выезде. На данный момент с семью очками клуб занимает третье место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Соперник «черно-белых» — клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Нефтехимик» занимает первую строчку в таблице Восточной конференции. После шести игр нижнекамцы набрали восемь очков.

Начало игры в 19:00 часов. Тем, кто не сумеет приобрести билеты на матч, может посмотреть игру на телеканалах КХЛ Prime и ОТВ-Челябинск.

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Фанаты раскупили все билеты на первую домашнюю игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» в регулярном сезоне 2024-2025 годов. Об этом 19 сентября сообщил официальный telegram-канал клуба. «День матча. Ледовая арена „Трактор“ имени Белоусова. Все билеты проданы», — сообщается в telegram-канале. «Трактор» провел в сезоне пять игр, все — на выезде. На данный момент с семью очками клуб занимает третье место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Соперник «черно-белых» — клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Нефтехимик» занимает первую строчку в таблице Восточной конференции. После шести игр нижнекамцы набрали восемь очков. Начало игры в 19:00 часов. Тем, кто не сумеет приобрести билеты на матч, может посмотреть игру на телеканалах КХЛ Prime и ОТВ-Челябинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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