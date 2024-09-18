Управляющий «Арианта» в Челябинске разгон профсоюза объяснил сменой собственника

Управляющий национализированного «Арианта» Ринат Зайнуллин 19 сентября в Челябинске разгон профсоюза объяснил сменой собственника. Как заявил Зайнуллин, все договоры прекратили действие.
«При смене собственника все кредитные договора утрачивают свое действие, о чем мы и сообщили», — подчеркнул Зайнуллин. Управляющий ответил на вопрос о причинах прекращения деятельности профсоюза.
Летом в поселке Красногорском Еманжелинского района представителей профсоюза не допустили до рабочих мест. Личные вещи профсоюзных представителей забирать пришлось под охраной ЧОПа. Обращение об инциденте поступило в прокуратуру.
В ходе пресс-конференции Зайнуллина стало известно, что компания договорилась о выделении в порядке лизинга 1,5 млрд рублей, которые будут потрачены на приобретение техники. Также холдингу придется построить несколько капитальных объектов. Помещения позволят обрабатывать технику при перемещении между площадками.
Холдинг «Ариант» был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ из-за нарушений в приватизации. Активов лишилась семья Аристовых. Имущество было передано Росимуществу. Управляющих назначил государственный Россельхозбанк.
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