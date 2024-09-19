Мэр из ХМАО обзавелся двумя первыми замами, как у губернатора Кухарука

Мэр-любитель тяжелого люкса из ХМАО теперь может хвастаться не только брендовыми вещами, но и уникальной структурой администрации. У главы Сургутского района Андрея Трубецкого появились целых два первых зама, как и у губернатора региона Руслана Кухарука. Такой роскоши нет больше ни у одного югорского мэра. Обновленную структуру администрации одобрила районная дума.
«О проекте решения Думы Сургутского района „О внесении изменений в решение Думы Сургутского района от 24 декабря 2010 года № 706 ‚Об утверждении структуры администрации Сургутского района‘. Решение принято“, — указано в протоколе заседания. Ранее вопрос был рассмотрен профильным комитетом.
В список первых заместителей главы с соответствующей зарплатой добавилась близкая соратница и протеже Трубецкого Юлия Маркова, курирующая строительство. Зам по ЖКХ Константин Карпеткин был понижен в должности — он перестал быть вице-мэром, но остался директором департамента экологии, транспорта и связи. До заседания думы у Трубецкого был только один первый заместитель — Руслан Марценковский.
Источник URA.RU, близкий к районной мэрии говорит, что решение было принято из-за того, что у Марковой и Карпеткина периодически дублировались функции. «И строительный, и коммунальный блок выполняют часто одни и те же задачи. Но одного центра принятия решений не было, а оба зама тянули одеяло на себя. Теперь этот перекос устранен», — говорит инсайдер. В пресс-службе администрации не ответили на звонок журналиста агентства.
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