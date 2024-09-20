Пермский спасатель МЧС вынес мужчину на руках из горящего дома

В Чусовском округе (Пермский край) начальник караула пожарной части лично вынес мужчину на руках из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«В Деревне Сергинцы Чусовского округа 20 сентября вечером загорелся дом и надворные постройки. Начальник караула 106 пожарной части, в свободное от несения службы время, вынес из пожара на свежий воздух мужчину. Погибших на пожаре нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. На пожаре пострадал человек, отметили в МЧС. Уточняется, что огонь тушили 16 человек личного состава и 6 единиц техники.
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