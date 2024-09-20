20 сентября 2024

Пермский спасатель МЧС вынес мужчину на руках из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарный спас мужчину из огня
Пожарный спас мужчину из огня Фото:

В Чусовском округе (Пермский край) начальник караула пожарной части лично вынес мужчину на руках из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В Деревне Сергинцы Чусовского округа 20 сентября вечером загорелся дом и надворные постройки. Начальник караула 106 пожарной части, в свободное от несения службы время, вынес из пожара на свежий воздух мужчину. Погибших на пожаре нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. На пожаре пострадал человек, отметили в МЧС. Уточняется, что огонь тушили 16 человек личного состава и 6 единиц техники.

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В Чусовском округе (Пермский край) начальник караула пожарной части лично вынес мужчину на руках из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «В Деревне Сергинцы Чусовского округа 20 сентября вечером загорелся дом и надворные постройки. Начальник караула 106 пожарной части, в свободное от несения службы время, вынес из пожара на свежий воздух мужчину. Погибших на пожаре нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. На пожаре пострадал человек, отметили в МЧС. Уточняется, что огонь тушили 16 человек личного состава и 6 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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