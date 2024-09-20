В Свердловской области подростки без прав попали в жесткое ДТП. Фото

21 сентября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Перевернутая машина не подлежит восстановлению (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхнем Тагиле (Свердловская область) подростки без прав попали в жесткую аварию с переворотом. Один из них взял ключи от иномарки в обход родителей. «Несовершеннолетний, 2007 года рождения, управляя автомобилем Renault Daster, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего допустил занос транспортного средства с наездом на препятствие в виде забора с последующим опрокидыванием. В результате дорожно- транспортного происшествия подростки 17 и 16 лет доставлены в больницу города Верхний Тагил, водитель с травмами головы госпитализирован, а пассажир осмотрен медиками и отпущен домой», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Полицейские заключили, что машина не подлежит восстановлению. По словам мамы 17-летнего водителя, ее сын воспользовался отсутствием взрослых дома и взял ключи от автомобиля. На подростка составлен административный протокол по первой части ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права), а в отношении мамы по третьей части ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав). Полиция расследует ДТП с участием подростков Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/8800 Renault Daster перевернулся во время аварии Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/8800 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) подростки без прав попали в жесткую аварию с переворотом. Один из них взял ключи от иномарки в обход родителей. «Несовершеннолетний, 2007 года рождения, управляя автомобилем Renault Daster, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего допустил занос транспортного средства с наездом на препятствие в виде забора с последующим опрокидыванием. В результате дорожно- транспортного происшествия подростки 17 и 16 лет доставлены в больницу города Верхний Тагил, водитель с травмами головы госпитализирован, а пассажир осмотрен медиками и отпущен домой», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Полицейские заключили, что машина не подлежит восстановлению. По словам мамы 17-летнего водителя, ее сын воспользовался отсутствием взрослых дома и взял ключи от автомобиля. На подростка составлен административный протокол по первой части ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права), а в отношении мамы по третьей части ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав).