В Верхнем Тагиле (Свердловская область) подростки без прав попали в жесткую аварию с переворотом. Один из них взял ключи от иномарки в обход родителей.
«Несовершеннолетний, 2007 года рождения, управляя автомобилем Renault Daster, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего допустил занос транспортного средства с наездом на препятствие в виде забора с последующим опрокидыванием. В результате дорожно- транспортного происшествия подростки 17 и 16 лет доставлены в больницу города Верхний Тагил, водитель с травмами головы госпитализирован, а пассажир осмотрен медиками и отпущен домой», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Полицейские заключили, что машина не подлежит восстановлению. По словам мамы 17-летнего водителя, ее сын воспользовался отсутствием взрослых дома и взял ключи от автомобиля. На подростка составлен административный протокол по первой части ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права), а в отношении мамы по третьей части ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав).
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В Верхнем Тагиле (Свердловская область) подростки без прав попали в жесткую аварию с переворотом. Один из них взял ключи от иномарки в обход родителей. «Несовершеннолетний, 2007 года рождения, управляя автомобилем Renault Daster, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего допустил занос транспортного средства с наездом на препятствие в виде забора с последующим опрокидыванием. В результате дорожно- транспортного происшествия подростки 17 и 16 лет доставлены в больницу города Верхний Тагил, водитель с травмами головы госпитализирован, а пассажир осмотрен медиками и отпущен домой», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Полицейские заключили, что машина не подлежит восстановлению. По словам мамы 17-летнего водителя, ее сын воспользовался отсутствием взрослых дома и взял ключи от автомобиля. На подростка составлен административный протокол по первой части ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права), а в отношении мамы по третьей части ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав).