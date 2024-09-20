20 сентября 2024

В Свердловской области подростки без прав попали в жесткое ДТП. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
Перевернутая машина не подлежит восстановлению (архивное фото) Фото:

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) подростки без прав попали в жесткую аварию с переворотом. Один из них взял ключи от иномарки в обход родителей.

«Несовершеннолетний, 2007 года рождения, управляя автомобилем Renault Daster, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего допустил занос транспортного средства с наездом на препятствие в виде забора с последующим опрокидыванием. В результате дорожно- транспортного происшествия подростки 17 и 16 лет доставлены в больницу города Верхний Тагил, водитель с травмами головы госпитализирован, а пассажир осмотрен медиками и отпущен домой», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Полицейские заключили, что машина не подлежит восстановлению. По словам мамы 17-летнего водителя, ее сын воспользовался отсутствием взрослых дома и взял ключи от автомобиля. На подростка составлен административный протокол по первой части ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права), а в отношении мамы по третьей части ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав).

Полиция расследует ДТП с участием подростков
Полиция расследует ДТП с участием подростков
Фото:
Renault Daster перевернулся во время аварии
Renault Daster перевернулся во время аварии
Фото:

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В Верхнем Тагиле (Свердловская область) подростки без прав попали в жесткую аварию с переворотом. Один из них взял ключи от иномарки в обход родителей. «Несовершеннолетний, 2007 года рождения, управляя автомобилем Renault Daster, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего допустил занос транспортного средства с наездом на препятствие в виде забора с последующим опрокидыванием. В результате дорожно- транспортного происшествия подростки 17 и 16 лет доставлены в больницу города Верхний Тагил, водитель с травмами головы госпитализирован, а пассажир осмотрен медиками и отпущен домой», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Полицейские заключили, что машина не подлежит восстановлению. По словам мамы 17-летнего водителя, ее сын воспользовался отсутствием взрослых дома и взял ключи от автомобиля. На подростка составлен административный протокол по первой части ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права), а в отношении мамы по третьей части ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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