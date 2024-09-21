21 сентября 2024

В Свердловской области пошел град. Видео

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Град. Курган , град, непогода, плохая погода, природное явление
Град заметили жители трех свердловских городов (архивное фото) Фото:

В нескольких городах Свердловской области пошел град. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Свердловчане заметили его в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Ранее уральские синоптики обещали мокрый снег и заморозки. МЧС продлило штормовое продлила штормовое предупреждение до 23 сентября. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

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В нескольких городах Свердловской области пошел град. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Свердловчане заметили его в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Ранее уральские синоптики обещали мокрый снег и заморозки. МЧС продлило штормовое продлила штормовое предупреждение до 23 сентября. Ветер усилится до 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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