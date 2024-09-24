У свердловчанки отобрали водительские права из-за болезни

В Березовском (Свердловская область) 36-летнюю женщину лишили водительских прав из-за психического заболевания, которое категорически запрещает управлять транспортом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — пояснили в ведомстве. Свердловчанка попала под проверку во время рейда силовиков.
Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила лишить женщину водительских прав. Требования были удовлетворены в полном объеме, однако судебный акт в законную силу все еще не вступил.
Из-за аналогичной болезни прокуроры оставили без прав 54-летнюю жительницу Екатеринбурга. Прокуратура добилась лишения документа через суд в начале сентября.
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