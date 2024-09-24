У свердловчанки отобрали водительские права из-за болезни

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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
У женщины забрали права через суд Фото:

В Березовском (Свердловская область) 36-летнюю женщину лишили водительских прав из-за психического заболевания, которое категорически запрещает управлять транспортом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — пояснили в ведомстве. Свердловчанка попала под проверку во время рейда силовиков.

Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила лишить женщину водительских прав. Требования были удовлетворены в полном объеме, однако судебный акт в законную силу все еще не вступил.

Из-за аналогичной болезни прокуроры оставили без прав 54-летнюю жительницу Екатеринбурга. Прокуратура добилась лишения документа через суд в начале сентября.

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В Березовском (Свердловская область) 36-летнюю женщину лишили водительских прав из-за психического заболевания, которое категорически запрещает управлять транспортом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — пояснили в ведомстве. Свердловчанка попала под проверку во время рейда силовиков. Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила лишить женщину водительских прав. Требования были удовлетворены в полном объеме, однако судебный акт в законную силу все еще не вступил. Из-за аналогичной болезни прокуроры оставили без прав 54-летнюю жительницу Екатеринбурга. Прокуратура добилась лишения документа через суд в начале сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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