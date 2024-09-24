Треть челябинцев подвергались травле и дискриминации на работе

25 сентября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Более половины случаев дискриминации по семейному положению были связаны с наличием детей Фото: Марина Молдавская © URA.RU Почти каждый третий житель Челябинской области подвергался в этом году дискриминации на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами Зарплаты.ру, опубликованными 25 сентября. «По словам участников опроса, они зачастую сталкивались с дискриминацией по возрасту — 50%, внешности — 31%, социальному положению — 26%, ограничениям по здоровью — 25%. Травле из-за семейного положения подвергались 24% опрошенных, из-за половой принадлежности — 23%, из-за национальности — 15%, из-за политических убеждений — 8%. По религиозным убеждениям дискриминации подвергались 5% опрошенных», — говорится в исследовании. В отношении семейного положения особенно с дискриминацией из-за наличия детей (54%), возможного скорого декрета (26%). Кроме того, отсутствие мужа или жены также вызывали сложности в трудовой сфере у 10% ответивших. А 7% отметили, что отсутствие у них детей негативно отразилось на взаимоотношениях с работодателями. Еще 3% заявили, что у них были проблемы из-за наличия супруга или супруги. Участники опроса, которые столкнулись с дискриминацией из-за внешнего вида, чаще всего переживали проблемы из-за внешности в целом (42%), избыточного веса (23%), неформальной одежды (13%), татуировок (12%), яркого окрашивания или необычной прически (5%). Также окружающим не нравились их изменения внешности с помощью пластической хирургии (3%) или пирсинга (2%). Всего в ходе исследования опрошено 2110 россиян из всех федеральных округов РФ в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Челябинской области. Выяснилось, что с предвзятым отношением в трудовой сфере в этом году сталкивались 31% опрошенных челябинцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти каждый третий житель Челябинской области подвергался в этом году дискриминации на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами Зарплаты.ру, опубликованными 25 сентября. «По словам участников опроса, они зачастую сталкивались с дискриминацией по возрасту — 50%, внешности — 31%, социальному положению — 26%, ограничениям по здоровью — 25%. Травле из-за семейного положения подвергались 24% опрошенных, из-за половой принадлежности — 23%, из-за национальности — 15%, из-за политических убеждений — 8%. По религиозным убеждениям дискриминации подвергались 5% опрошенных», — говорится в исследовании. В отношении семейного положения особенно с дискриминацией из-за наличия детей (54%), возможного скорого декрета (26%). Кроме того, отсутствие мужа или жены также вызывали сложности в трудовой сфере у 10% ответивших. А 7% отметили, что отсутствие у них детей негативно отразилось на взаимоотношениях с работодателями. Еще 3% заявили, что у них были проблемы из-за наличия супруга или супруги. Участники опроса, которые столкнулись с дискриминацией из-за внешнего вида, чаще всего переживали проблемы из-за внешности в целом (42%), избыточного веса (23%), неформальной одежды (13%), татуировок (12%), яркого окрашивания или необычной прически (5%). Также окружающим не нравились их изменения внешности с помощью пластической хирургии (3%) или пирсинга (2%). Всего в ходе исследования опрошено 2110 россиян из всех федеральных округов РФ в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Челябинской области. Выяснилось, что с предвзятым отношением в трудовой сфере в этом году сталкивались 31% опрошенных челябинцев.