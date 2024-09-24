Аспирантка челябинского вуза в Бразилии прочла лекцию о китайском кино

25 сентября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

В Челябинске аспирантка изучает китайское кино периода Мао Цзедуна Фото: Сергей Русанов Аспирантка-искусствовед Южно-Уральского госуниверситета Таис Кравейро прочла лекцию для студентов Университета Сан-Паулу (Бразилия). Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ЮУрГУ. «Аспирант ЮУрГУ Таис Кравейро прочла лекцию „Китайское кино маоистского периода: от советских влияний к китайскому соцреализму“ в Университете Сан-Паулу. Это один из крупнейших госуниверситетов Бразилии и Латинской Америки», — сообщили в пресс-службе вуза. В Сан-Паулу Кравейро пригласила профессор, которая была руководителем ее магистерской диссертации «Революционное китайское кино: репрезентация женских персонажей в Красном отряде женщин», защищенной ею в 2022 году. На занятии студенты-кинематографисты Школы коммуникаций и искусств, а также студенты исторического факультета, факультета литературы и профессора университета Сан-Паулу. В Челябинске Кравейро анализирует процессы взаимовлияния советского и китайского искусства и активно публикует научные статьи. Она историк и искусствовед, владеет пятью языками и изучает русский. Таис любит русскую культуру, предана своему делу и развивает сотрудничество между Южно-Уральским государственным университетом и Университетом Сан Паулу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аспирантка-искусствовед Южно-Уральского госуниверситета Таис Кравейро прочла лекцию для студентов Университета Сан-Паулу (Бразилия). Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ЮУрГУ. «Аспирант ЮУрГУ Таис Кравейро прочла лекцию „Китайское кино маоистского периода: от советских влияний к китайскому соцреализму“ в Университете Сан-Паулу. Это один из крупнейших госуниверситетов Бразилии и Латинской Америки», — сообщили в пресс-службе вуза. В Сан-Паулу Кравейро пригласила профессор, которая была руководителем ее магистерской диссертации «Революционное китайское кино: репрезентация женских персонажей в Красном отряде женщин», защищенной ею в 2022 году. На занятии студенты-кинематографисты Школы коммуникаций и искусств, а также студенты исторического факультета, факультета литературы и профессора университета Сан-Паулу. В Челябинске Кравейро анализирует процессы взаимовлияния советского и китайского искусства и активно публикует научные статьи. Она историк и искусствовед, владеет пятью языками и изучает русский. Таис любит русскую культуру, предана своему делу и развивает сотрудничество между Южно-Уральским государственным университетом и Университетом Сан Паулу.