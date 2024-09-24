24 сентября 2024

Аспирантка челябинского вуза в Бразилии прочла лекцию о китайском кино

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Китайская народная республика. КНР.Пермь, китайцы, пекин, площадь тяньаньмэнь, кнр, китай, мао цзэдун, пост номер один, китайская армия, часовой кпк
В Челябинске аспирантка изучает китайское кино периода Мао Цзедуна Фото:

Аспирантка-искусствовед Южно-Уральского госуниверситета Таис Кравейро прочла лекцию для студентов Университета Сан-Паулу (Бразилия). Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

«Аспирант ЮУрГУ Таис Кравейро прочла лекцию „Китайское кино маоистского периода: от советских влияний к китайскому соцреализму“ в Университете Сан-Паулу. Это один из крупнейших госуниверситетов Бразилии и Латинской Америки», — сообщили в пресс-службе вуза.

В Сан-Паулу Кравейро пригласила профессор, которая была руководителем ее магистерской диссертации «Революционное китайское кино: репрезентация женских персонажей в Красном отряде женщин», защищенной ею в 2022 году. На занятии студенты-кинематографисты Школы коммуникаций и искусств, а также студенты исторического факультета, факультета литературы и профессора университета Сан-Паулу.

В Челябинске Кравейро анализирует процессы взаимовлияния советского и китайского искусства и активно публикует научные статьи. Она историк и искусствовед, владеет пятью языками и изучает русский. Таис любит русскую культуру, предана своему делу и развивает сотрудничество между Южно-Уральским государственным университетом и Университетом Сан Паулу.

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Аспирантка-искусствовед Южно-Уральского госуниверситета Таис Кравейро прочла лекцию для студентов Университета Сан-Паулу (Бразилия). Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ЮУрГУ. «Аспирант ЮУрГУ Таис Кравейро прочла лекцию „Китайское кино маоистского периода: от советских влияний к китайскому соцреализму“ в Университете Сан-Паулу. Это один из крупнейших госуниверситетов Бразилии и Латинской Америки», — сообщили в пресс-службе вуза. В Сан-Паулу Кравейро пригласила профессор, которая была руководителем ее магистерской диссертации «Революционное китайское кино: репрезентация женских персонажей в Красном отряде женщин», защищенной ею в 2022 году. На занятии студенты-кинематографисты Школы коммуникаций и искусств, а также студенты исторического факультета, факультета литературы и профессора университета Сан-Паулу. В Челябинске Кравейро анализирует процессы взаимовлияния советского и китайского искусства и активно публикует научные статьи. Она историк и искусствовед, владеет пятью языками и изучает русский. Таис любит русскую культуру, предана своему делу и развивает сотрудничество между Южно-Уральским государственным университетом и Университетом Сан Паулу.
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