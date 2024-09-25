В Перми нашли и уничтожили настоящий сыр из Голландии и Испании

Сыр из Голландии и Испании продавался в одном из магазинов в Перми. Партию обнаружили сотрудники Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры. Они сыр изъяли и, как утверждают, уничтожили, раздавив бульдозером.
«В продуктовом магазине, принадлежащем ИП Сидорук А.В. (г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 93), обнаружены сыры в ассортименте общим весом 15,988 кг стран происхождения: Голландия (Нидерланды), Испания. Продукция была вывезена на полигон ТБО „Софроны“ и уничтожена путем механического воздействия (раздавлена бульдозером)», — говорится на сайте Россельхознадзора.
В ведомстве напомнили, что сыр из Европы запрещен к ввозу в Россию. Указ об этом пописал президент РФ еще в 2014 году.
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