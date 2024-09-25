В Перми нашли и уничтожили настоящий сыр из Голландии и Испании

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Санкционный сыр отправили на свалку
Санкционный сыр отправили на свалку Фото:

Сыр из Голландии и Испании продавался в одном из магазинов в Перми. Партию обнаружили сотрудники Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры. Они сыр изъяли и, как утверждают, уничтожили, раздавив бульдозером.

«В продуктовом магазине, принадлежащем ИП Сидорук А.В. (г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 93), обнаружены сыры в ассортименте общим весом 15,988 кг стран происхождения: Голландия (Нидерланды), Испания. Продукция была вывезена на полигон ТБО „Софроны“ и уничтожена путем механического воздействия (раздавлена бульдозером)», — говорится на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что сыр из Европы запрещен к ввозу в Россию. Указ об этом пописал президент РФ еще в 2014 году.

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Сыр из Голландии и Испании продавался в одном из магазинов в Перми. Партию обнаружили сотрудники Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры. Они сыр изъяли и, как утверждают, уничтожили, раздавив бульдозером. «В продуктовом магазине, принадлежащем ИП Сидорук А.В. (г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 93), обнаружены сыры в ассортименте общим весом 15,988 кг стран происхождения: Голландия (Нидерланды), Испания. Продукция была вывезена на полигон ТБО „Софроны“ и уничтожена путем механического воздействия (раздавлена бульдозером)», — говорится на сайте Россельхознадзора. В ведомстве напомнили, что сыр из Европы запрещен к ввозу в Россию. Указ об этом пописал президент РФ еще в 2014 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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