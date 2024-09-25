Россия снимет напряженность в Закавказье

Поставки электроэнергии помогут улучшить отношения России и Грузии. Вице-премьер РФ Александр Новак на рабочей встрече с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым обсудили поставки российских нефтепродуктов и электроэнергии. Эксперты рассказали URA.RU, как такое взаимодействие повлияет на ситуацию на Кавказе.
Вице-премьер подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на дружеской и взаимовыгодной основе. «Россия активно содействует социально-экономическому развитию Южной Осетии, включая поддержку республики в части обеспечения энергоресурсами, реализации социальных программ и инвестиционных проектов», — сообщили в правительстве России.
Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества на ближайшую перспективу, включая условия поставок российских нефтепродуктов и электроэнергии в Южную Осетию, говорится в сообщении кабинета.
Встреча показывает политическую мотивацию и ответственность, что Россия поддерживает Южную Осетию и Абхазию, объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Да, этот рынок — небольшой. Но и проблем в нем меньше. И, естественно, мы с ними торгуем, обеспечиваем и гарантируем поставки нефти и электроэнергии», — сказал Игорь Юшков.
По его словам, с электроэнергией в регионе наблюдаются проблемы. «Есть такая Ингурская ГЭС. Ее плотина находится на территории Грузии, а дальше, по туннелю, вода несется на территорию Абхазии, и уже там попадают в гидроагрегаты. И после развала Советского Союза власти, несмотря на конфликты, договорились, что распределяться выработка электроэнергии будет между двумя странами. Так и происходит», — пояснил Юшков.
То, что Россия налаживает сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, на взаимоотношения с Грузией не повлияет, считает эксперт. Более того, оно может даже принести для всех пользу. Например, можно будет согласовывать трехсторонние реформы по электроэнергии и нефтепродуктам. Игорь Юшков привел в пример времена ремонта Ингурской ГЭС после 2008 года, когда у России и Грузии не было прямых дипломатических отношений, даже посольств не было. А контакты сохранялись.
«Поэтому все потепления отношений между Россией и Грузией только улучшат формат такого взаимодействия. Это не игра с нулевой суммой, когда мы улучшаем отношения с одной стороной за счет ухудшения с другой. Нет, тут можно сыграть так, чтобы победили все. Да, это сложно и долго, но возможно. И электроэнергетика, как раз, может стать драйвером в восстановлении политический отношений», — добавил Игорь Юшков.
В свою очередь, независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов подтверждает, что, действительно, такое сотрудничество с Южной Осетией не направлено на получение большой прибыли — рынок слишком мал.
«Можно рассматривать это как процесс интеграции экономики Южной Осетии в российскую. Да, они уже частично вовлечены — например, используется единая валюта, субсидируется экономика республики. И структуризация поставок ресурсов — один из таких шагов интеграции», — рассказал Владимир Демидов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.