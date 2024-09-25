В Новоуральске десятки домов остались без отопления в холода

В Новоуральском городском округе (Свердловская область) 38 домов в почти минусовую температуру остались без отопления. В некоторых зданиях проходит ремонт, а где-то были обнаружены трещины в трубах. Запущена горячая линия по решению проблем, сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.
«Остаются неподключенными к системе отопления 38 домов... В этом году большое количество проблем у жителей возникло с так называемыми воздушными пробками в системе. Комнаты, квартиры, а местами и целые подъезды в домах, где отопление подключено, оказались без тепла», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На сайте администрации округа опубликована информация о конкретных проблемах: в доме на улице Гагарина были обнаружены повреждения на нижнем разливе, на улице Комсомольская в доме №4 проходит капитальный ремонт, однако после его завершения отопление должны включить, а на улице Комарова уже заменили старые трубы. Глава округа подчеркнул, что к управляющим компаниям, которые своевременно не выполняют свои обязательства перед жителями, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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