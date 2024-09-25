25 сентября 2024

В Новоуральске десятки домов остались без отопления в холода

© Служба новостей «URA.RU»
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У большинства домов возникла проблема с воздушными пробками в системе отопления
У большинства домов возникла проблема с воздушными пробками в системе отопления Фото:

В Новоуральском городском округе (Свердловская область) 38 домов в почти минусовую температуру остались без отопления. В некоторых зданиях проходит ремонт, а где-то были обнаружены трещины в трубах. Запущена горячая линия по решению проблем, сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

«Остаются неподключенными к системе отопления 38 домов... В этом году большое количество проблем у жителей возникло с так называемыми воздушными пробками в системе. Комнаты, квартиры, а местами и целые подъезды в домах, где отопление подключено, оказались без тепла», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На сайте администрации округа опубликована информация о конкретных проблемах: в доме на улице Гагарина были обнаружены повреждения на нижнем разливе, на улице Комсомольская в доме №4 проходит капитальный ремонт, однако после его завершения отопление должны включить, а на улице Комарова уже заменили старые трубы. Глава округа подчеркнул, что к управляющим компаниям, которые своевременно не выполняют свои обязательства перед жителями, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Новоуральском городском округе (Свердловская область) 38 домов в почти минусовую температуру остались без отопления. В некоторых зданиях проходит ремонт, а где-то были обнаружены трещины в трубах. Запущена горячая линия по решению проблем, сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев. «Остаются неподключенными к системе отопления 38 домов... В этом году большое количество проблем у жителей возникло с так называемыми воздушными пробками в системе. Комнаты, квартиры, а местами и целые подъезды в домах, где отопление подключено, оказались без тепла», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На сайте администрации округа опубликована информация о конкретных проблемах: в доме на улице Гагарина были обнаружены повреждения на нижнем разливе, на улице Комсомольская в доме №4 проходит капитальный ремонт, однако после его завершения отопление должны включить, а на улице Комарова уже заменили старые трубы. Глава округа подчеркнул, что к управляющим компаниям, которые своевременно не выполняют свои обязательства перед жителями, будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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