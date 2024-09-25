25 сентября 2024

Челябинцы массово захотели работать турменеджерами и банкирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Турфирма "Стрела ветра". Екатеринбург, офис
Челябинские соискатели захотели работать в турфирмах и банках Фото:

Соискатели в Челябинской области массово стали откликаться на вакансии менеджеров по туризму и сотрудников банков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», в регионе выросла популярность офисных позиций.

«В третьем квартале больше всего число откликов кандидатов при сравнении год к году выросло на вакансии менеджера по туризму — рост на 181% за год. В среднем новым сотрудникам на этой позиции работодатели предлагали около 75,4 тысячи рублей в месяц при полной занятости», — заявили URA.RU в офисе платформы.

Спрос на кандидатов на работу в офисах среднем увеличился на 28%. Желание работать в банках жители стали проявлять в 2,31 раза чаще, стать специалистами по работе с соцсетями — в 2,69 раза. Удвоился запрос на работу аналитиком, причем среди офисного сегмента они могут рассчитывать на одну из наиболее высоких зарплат. В среднем зарплата данных специалистов составила 76,3 тысячи рублей.

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Соискатели в Челябинской области массово стали откликаться на вакансии менеджеров по туризму и сотрудников банков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», в регионе выросла популярность офисных позиций. «В третьем квартале больше всего число откликов кандидатов при сравнении год к году выросло на вакансии менеджера по туризму — рост на 181% за год. В среднем новым сотрудникам на этой позиции работодатели предлагали около 75,4 тысячи рублей в месяц при полной занятости», — заявили URA.RU в офисе платформы. Спрос на кандидатов на работу в офисах среднем увеличился на 28%. Желание работать в банках жители стали проявлять в 2,31 раза чаще, стать специалистами по работе с соцсетями — в 2,69 раза. Удвоился запрос на работу аналитиком, причем среди офисного сегмента они могут рассчитывать на одну из наиболее высоких зарплат. В среднем зарплата данных специалистов составила 76,3 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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