Пьяный челябинец, пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС, получил штрафы по шести статьям Административного кодекса. Инцидент произошел 27 сентября, когда дорожные инспекторы заметили автомобиль «Волга», водитель которого, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.
«Инспекторы ДПС решили проверить водителя автомобиля, предположив, что он может находиться в состоянии опьянения, и подали сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал требования, ускорил движение и попытался скрыться. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на светофор», — сообщили в ведомстве. После аварии мужчина попытался скрыться пешком, но был задержан.
После задержания выяснилось, что 22-летний водитель автомобиля «Волга» находился под воздействием алкоголя. Кроме того, у молодого человека отсутствовали необходимые документы: полис ОСАГО, регистрация транспортного средства и водительские права. В связи с этими обстоятельствами в отношении челябинца было оформлено шесть административных протоколов. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.
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