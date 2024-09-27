Пьяный челябинец, убегающий от ДПС, врезался в светофор и получил шесть штрафов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После столкновения со светофором пьяный водитель пытался убежать
После столкновения со светофором пьяный водитель пытался убежать Фото:

Пьяный челябинец, пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС, получил штрафы по шести статьям Административного кодекса. Инцидент произошел 27 сентября, когда дорожные инспекторы заметили автомобиль «Волга», водитель которого, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

«Инспекторы ДПС решили проверить водителя автомобиля, предположив, что он может находиться в состоянии опьянения, и подали сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал требования, ускорил движение и попытался скрыться. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на светофор», — сообщили в ведомстве. После аварии мужчина попытался скрыться пешком, но был задержан.

После задержания выяснилось, что 22-летний водитель автомобиля «Волга» находился под воздействием алкоголя. Кроме того, у молодого человека отсутствовали необходимые документы: полис ОСАГО, регистрация транспортного средства и водительские права. В связи с этими обстоятельствами в отношении челябинца было оформлено шесть административных протоколов. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пьяный челябинец, пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС, получил штрафы по шести статьям Административного кодекса. Инцидент произошел 27 сентября, когда дорожные инспекторы заметили автомобиль «Волга», водитель которого, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра. «Инспекторы ДПС решили проверить водителя автомобиля, предположив, что он может находиться в состоянии опьянения, и подали сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал требования, ускорил движение и попытался скрыться. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на светофор», — сообщили в ведомстве. После аварии мужчина попытался скрыться пешком, но был задержан. После задержания выяснилось, что 22-летний водитель автомобиля «Волга» находился под воздействием алкоголя. Кроме того, у молодого человека отсутствовали необходимые документы: полис ОСАГО, регистрация транспортного средства и водительские права. В связи с этими обстоятельствами в отношении челябинца было оформлено шесть административных протоколов. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...