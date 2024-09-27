Экс-спикер Шмидт сложит полномочия в гордуме Челябинска

Председатель гордумы Челябинска прошлого созыва Андрей Шмидт сложит полномочия депутата на внеочередной сессии 1 октября. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте думы.
«О досрочном прекращении полномочий депутата Челябинской городской думы Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в одном из вопросов повестки. Всего в ней 19 вопросов.
Кроме этого, депутаты примут положение о проведении конкурса на должность мэра и объявят о проведении самого конкурса. Они выберут представителей гордумы в конкурсной комиссии.
Шмидт избран в гордуму по партийному списку «Единой России». По информации URA.RU, после сложения полномочий в гордуме он перейдет на работу в заксобрание региона.
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