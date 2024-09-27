Экс-спикер Шмидт сложит полномочия в гордуме Челябинска

27 сентября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Андрей Шмидт перейдет на работу в заксобрание области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель гордумы Челябинска прошлого созыва Андрей Шмидт сложит полномочия депутата на внеочередной сессии 1 октября. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте думы. «О досрочном прекращении полномочий депутата Челябинской городской думы Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в одном из вопросов повестки. Всего в ней 19 вопросов. Кроме этого, депутаты примут положение о проведении конкурса на должность мэра и объявят о проведении самого конкурса. Они выберут представителей гордумы в конкурсной комиссии. Шмидт избран в гордуму по партийному списку «Единой России». По информации URA.RU, после сложения полномочий в гордуме он перейдет на работу в заксобрание региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель гордумы Челябинска прошлого созыва Андрей Шмидт сложит полномочия депутата на внеочередной сессии 1 октября. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте думы. «О досрочном прекращении полномочий депутата Челябинской городской думы Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в одном из вопросов повестки. Всего в ней 19 вопросов. Кроме этого, депутаты примут положение о проведении конкурса на должность мэра и объявят о проведении самого конкурса. Они выберут представителей гордумы в конкурсной комиссии. Шмидт избран в гордуму по партийному списку «Единой России». По информации URA.RU, после сложения полномочий в гордуме он перейдет на работу в заксобрание региона.