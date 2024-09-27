Экс-спикер Шмидт сложит полномочия в гордуме Челябинска

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Заседание Гордумы. Челябинск, шмидт андрей
Андрей Шмидт перейдет на работу в заксобрание области Фото:

Председатель гордумы Челябинска прошлого созыва Андрей Шмидт сложит полномочия депутата на внеочередной сессии 1 октября. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте думы.

«О досрочном прекращении полномочий депутата Челябинской городской думы Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в одном из вопросов повестки. Всего в ней 19 вопросов.

Кроме этого, депутаты примут положение о проведении конкурса на должность мэра и объявят о проведении самого конкурса. Они выберут представителей гордумы в конкурсной комиссии.

Шмидт избран в гордуму по партийному списку «Единой России». По информации URA.RU, после сложения полномочий в гордуме он перейдет на работу в заксобрание региона.

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Председатель гордумы Челябинска прошлого созыва Андрей Шмидт сложит полномочия депутата на внеочередной сессии 1 октября. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте думы. «О досрочном прекращении полномочий депутата Челябинской городской думы Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в одном из вопросов повестки. Всего в ней 19 вопросов. Кроме этого, депутаты примут положение о проведении конкурса на должность мэра и объявят о проведении самого конкурса. Они выберут представителей гордумы в конкурсной комиссии. Шмидт избран в гордуму по партийному списку «Единой России». По информации URA.RU, после сложения полномочий в гордуме он перейдет на работу в заксобрание региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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