Екатеринбург занял третье место по штрафам для самокатчиков

«МТС Юрент»: в Екатеринбурге выписано 14 тысяч штрафов самокатчикам
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, самокаты юрент
Около 1,5 тысяч аккаунтов несовершеннолетних заблокировано Фото:

Екатеринбург занял третье место по количеству выданных штрафов пользователям электросамокатов, суммарно за сезон было выписано 14 тысяч штрафов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «МТС Юрент».

«С начала сезона в Екатеринбурге выписано 14 тысяч штрафов и заблокировано 5,5 тысяч взрослых аккаунтов. Также было заблокировано около полутора тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Столица Урала заняла третье место в России по этим показателям после Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в сервисе. Чаще всего штрафы применялись за неправильную парковку и езду вдвоем (около 80% всех нарушений).

За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей, за езду на самокате вдвоем — пять тысяч рублей, передача самоката ребенку — десять тысяч рублей. Кроме штрафов к аккаунтам применялась и блокировка — она могла быть сезонной или пожизненной в зависимости от нарушений.

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Екатеринбург занял третье место по количеству выданных штрафов пользователям электросамокатов, суммарно за сезон было выписано 14 тысяч штрафов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «МТС Юрент». «С начала сезона в Екатеринбурге выписано 14 тысяч штрафов и заблокировано 5,5 тысяч взрослых аккаунтов. Также было заблокировано около полутора тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Столица Урала заняла третье место в России по этим показателям после Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в сервисе. Чаще всего штрафы применялись за неправильную парковку и езду вдвоем (около 80% всех нарушений). За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей, за езду на самокате вдвоем — пять тысяч рублей, передача самоката ребенку — десять тысяч рублей. Кроме штрафов к аккаунтам применялась и блокировка — она могла быть сезонной или пожизненной в зависимости от нарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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