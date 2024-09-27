Екатеринбург занял третье место по штрафам для самокатчиков

Екатеринбург занял третье место по количеству выданных штрафов пользователям электросамокатов, суммарно за сезон было выписано 14 тысяч штрафов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «МТС Юрент».
«С начала сезона в Екатеринбурге выписано 14 тысяч штрафов и заблокировано 5,5 тысяч взрослых аккаунтов. Также было заблокировано около полутора тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Столица Урала заняла третье место в России по этим показателям после Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в сервисе. Чаще всего штрафы применялись за неправильную парковку и езду вдвоем (около 80% всех нарушений).
За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей, за езду на самокате вдвоем — пять тысяч рублей, передача самоката ребенку — десять тысяч рублей. Кроме штрафов к аккаунтам применялась и блокировка — она могла быть сезонной или пожизненной в зависимости от нарушений.
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