Екатеринбург занял третье место по штрафам для самокатчиков

«МТС Юрент»: в Екатеринбурге выписано 14 тысяч штрафов самокатчикам

27 сентября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Около 1,5 тысяч аккаунтов несовершеннолетних заблокировано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург занял третье место по количеству выданных штрафов пользователям электросамокатов, суммарно за сезон было выписано 14 тысяч штрафов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «МТС Юрент». «С начала сезона в Екатеринбурге выписано 14 тысяч штрафов и заблокировано 5,5 тысяч взрослых аккаунтов. Также было заблокировано около полутора тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Столица Урала заняла третье место в России по этим показателям после Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в сервисе. Чаще всего штрафы применялись за неправильную парковку и езду вдвоем (около 80% всех нарушений). За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей, за езду на самокате вдвоем — пять тысяч рублей, передача самоката ребенку — десять тысяч рублей. Кроме штрафов к аккаунтам применялась и блокировка — она могла быть сезонной или пожизненной в зависимости от нарушений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург занял третье место по количеству выданных штрафов пользователям электросамокатов, суммарно за сезон было выписано 14 тысяч штрафов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «МТС Юрент». «С начала сезона в Екатеринбурге выписано 14 тысяч штрафов и заблокировано 5,5 тысяч взрослых аккаунтов. Также было заблокировано около полутора тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Столица Урала заняла третье место в России по этим показателям после Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в сервисе. Чаще всего штрафы применялись за неправильную парковку и езду вдвоем (около 80% всех нарушений). За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей, за езду на самокате вдвоем — пять тысяч рублей, передача самоката ребенку — десять тысяч рублей. Кроме штрафов к аккаунтам применялась и блокировка — она могла быть сезонной или пожизненной в зависимости от нарушений.