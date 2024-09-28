Пленный ВСУ: Донбасс и Новороссия поступили правильно, войдя в состав РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленные ВСУ заявили, что при российской власти Донбассу и Новороссии лучше, чем при украинской
Пленные ВСУ заявили, что при российской власти Донбассу и Новороссии лучше, чем при украинской Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнопленный боец ВСУ Валерий Смолиговец заявил, что жители Донбасса и Новороссии поступили правильно, когда проголосовали на референдуме 2022 за вхождение в состав РФ. По его словам, при российской власти им будет лучше, чем при украинской.

«Они [Донбасс и Новороссия] сделали правильный выбор. Я думаю, что им будет там гораздо лучше жить, чем им жилось при властях Украины», — сообщил Валерий Смолиговец ТАСС. Другой военнопленный, Михаил Стегура, поддержал его точку зрения и добавил, что вопрос языкового различия между жителями не должен был подниматься на Украине, потому что «всегда нужно оставаться людьми».

Ранее взятые в плен в Курской области десантники ВСУ заявили, что их командование умышленно не эвакуирует с поля боя погибших и раненых военных. Они обратились к украинским властям с просьбой забрать их как можно скорее, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнопленный боец ВСУ Валерий Смолиговец заявил, что жители Донбасса и Новороссии поступили правильно, когда проголосовали на референдуме 2022 за вхождение в состав РФ. По его словам, при российской власти им будет лучше, чем при украинской. «Они [Донбасс и Новороссия] сделали правильный выбор. Я думаю, что им будет там гораздо лучше жить, чем им жилось при властях Украины», — сообщил Валерий Смолиговец ТАСС. Другой военнопленный, Михаил Стегура, поддержал его точку зрения и добавил, что вопрос языкового различия между жителями не должен был подниматься на Украине, потому что «всегда нужно оставаться людьми». Ранее взятые в плен в Курской области десантники ВСУ заявили, что их командование умышленно не эвакуирует с поля боя погибших и раненых военных. Они обратились к украинским властям с просьбой забрать их как можно скорее, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...