Военнопленный боец ВСУ Валерий Смолиговец заявил, что жители Донбасса и Новороссии поступили правильно, когда проголосовали на референдуме 2022 за вхождение в состав РФ. По его словам, при российской власти им будет лучше, чем при украинской.
«Они [Донбасс и Новороссия] сделали правильный выбор. Я думаю, что им будет там гораздо лучше жить, чем им жилось при властях Украины», — сообщил Валерий Смолиговец ТАСС. Другой военнопленный, Михаил Стегура, поддержал его точку зрения и добавил, что вопрос языкового различия между жителями не должен был подниматься на Украине, потому что «всегда нужно оставаться людьми».
Ранее взятые в плен в Курской области десантники ВСУ заявили, что их командование умышленно не эвакуирует с поля боя погибших и раненых военных. Они обратились к украинским властям с просьбой забрать их как можно скорее, пишет «Национальная служба новостей».
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