Юг России оказался во власти мощной пыльной бури. Стихия, сопровождаемая сильными порывами ветра, принесла серьезные неудобства жителям Дагестана, Ростовской и Волгоградской областей.
«Стихия накрыла Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области», — сообщает региональная Госавтоинспекция, передает РЕН ТВ. В связи с этим водителям рекомендуется быть крайне внимательными и осторожными при передвижении по пострадавшим от бури районам.
По сведениям местного Гидрометцентра, в некоторых районах края наблюдается почвенная засуха, а также установилась высокая пожароопасность. Эти условия усугубляются усилением ветра, скорость которого местами достигает 20 м/с.
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