Пыльная буря накрыла юг России. Видео

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Песчаная буря обрушилась на Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области
Песчаная буря обрушилась на Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области Фото:

Юг России оказался во власти мощной пыльной бури. Стихия, сопровождаемая сильными порывами ветра, принесла серьезные неудобства жителям Дагестана, Ростовской и Волгоградской областей.

«Стихия накрыла Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области», — сообщает региональная Госавтоинспекция, передает РЕН ТВ. В связи с этим водителям рекомендуется быть крайне внимательными и осторожными при передвижении по пострадавшим от бури районам.

По сведениям местного Гидрометцентра, в некоторых районах края наблюдается почвенная засуха, а также установилась высокая пожароопасность. Эти условия усугубляются усилением ветра, скорость которого местами достигает 20 м/с.

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Юг России оказался во власти мощной пыльной бури. Стихия, сопровождаемая сильными порывами ветра, принесла серьезные неудобства жителям Дагестана, Ростовской и Волгоградской областей. «Стихия накрыла Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области», — сообщает региональная Госавтоинспекция, передает РЕН ТВ. В связи с этим водителям рекомендуется быть крайне внимательными и осторожными при передвижении по пострадавшим от бури районам. По сведениям местного Гидрометцентра, в некоторых районах края наблюдается почвенная засуха, а также установилась высокая пожароопасность. Эти условия усугубляются усилением ветра, скорость которого местами достигает 20 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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