Происшествия Трое пострадавших в аварии на Кубани находятся в тяжелом состоянии 30 сентября 2024 в 12:28 Размер текста - 17 + Состояние троих человек после столкновения автобуса с бензовозом оценивается как тяжелое (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Краснодарском крае пассажирский автобус столкнулся с фурой на большой скорости, состояние трех человек оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «Состояние троих пострадавших из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса в Краснодарском крае оценивается как тяжелое», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение передает ТАСС. В ночь на 30 сентября автобус с 49 пассажирами столкнулся с бензовозом. Один человек погиб. До 12 бригад скорой помощи были задействованы для помощи пострадавшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Краснодарском крае пассажирский автобус столкнулся с фурой на большой скорости, состояние трех человек оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «Состояние троих пострадавших из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса в Краснодарском крае оценивается как тяжелое», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение передает ТАСС. В ночь на 30 сентября автобус с 49 пассажирами столкнулся с бензовозом. Один человек погиб. До 12 бригад скорой помощи были задействованы для помощи пострадавшим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям