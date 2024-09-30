Трое пострадавших в аварии на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Состояние троих человек после столкновения автобуса с бензовозом оценивается как тяжелое (архивное фото)
В Краснодарском крае пассажирский автобус столкнулся с фурой на большой скорости, состояние трех человек оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
«Состояние троих пострадавших из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса в Краснодарском крае оценивается как тяжелое», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение передает ТАСС.
В ночь на 30 сентября автобус с 49 пассажирами столкнулся с бензовозом. Один человек погиб. До 12 бригад скорой помощи были задействованы для помощи пострадавшим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.