Трое пострадавших в аварии на Кубани находятся в тяжелом состоянии

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Патп. Тюмень, автобус, общественный транспорт
Состояние троих человек после столкновения автобуса с бензовозом оценивается как тяжелое (архивное фото) Фото:

В Краснодарском крае пассажирский автобус столкнулся с фурой на большой скорости, состояние трех человек оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«Состояние троих пострадавших из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса в Краснодарском крае оценивается как тяжелое», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение передает ТАСС.

В ночь на 30 сентября автобус с 49 пассажирами столкнулся с бензовозом. Один человек погиб. До 12 бригад скорой помощи были задействованы для помощи пострадавшим.

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В Краснодарском крае пассажирский автобус столкнулся с фурой на большой скорости, состояние трех человек оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «Состояние троих пострадавших из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса в Краснодарском крае оценивается как тяжелое», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение передает ТАСС. В ночь на 30 сентября автобус с 49 пассажирами столкнулся с бензовозом. Один человек погиб. До 12 бригад скорой помощи были задействованы для помощи пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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