Путин наградил пермского нефтяника Черепанова

Замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», глава филиала «ПермНИПИнефть» Сергей Черепанов награжден почетной грамотой президента РФ Владимира Путина. Эта информация содержится в опубликованном распоряжении.
«Поощрение за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Наградить почетной грамотой президент РФ — Сергея Черепанова», — написано в документ, который имеется в распоряжении URA.RU.
Ранее президентской награды за добросовестную работу был удостоен пермский ветеринар. Путин присвоил почетное звание руководителю ГБУВПК «Добрянская станция по борьбе с болезнями животных» Минигарею Галикееву.
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