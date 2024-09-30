30 сентября 2024

Путин наградил пермского нефтяника Черепанова

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Владимир Путин оценил вклад пермского нефтяника в развитие отрасли
Владимир Путин оценил вклад пермского нефтяника в развитие отрасли Фото:

Замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», глава филиала «ПермНИПИнефть» Сергей Черепанов награжден почетной грамотой президента РФ Владимира Путина. Эта информация содержится в опубликованном распоряжении.

«Поощрение за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Наградить почетной грамотой президент РФ — Сергея Черепанова», — написано в документ, который имеется в распоряжении URA.RU.

Ранее президентской награды за добросовестную работу был удостоен пермский ветеринар. Путин присвоил почетное звание руководителю ГБУВПК «Добрянская станция по борьбе с болезнями животных» Минигарею Галикееву.

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Замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», глава филиала «ПермНИПИнефть» Сергей Черепанов награжден почетной грамотой президента РФ Владимира Путина. Эта информация содержится в опубликованном распоряжении. «Поощрение за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Наградить почетной грамотой президент РФ — Сергея Черепанова», — написано в документ, который имеется в распоряжении URA.RU. Ранее президентской награды за добросовестную работу был удостоен пермский ветеринар. Путин присвоил почетное звание руководителю ГБУВПК «Добрянская станция по борьбе с болезнями животных» Минигарею Галикееву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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