Российские военнопленные, вернувшиеся из украинского плена, описали условия содержания. По их словам, кормили пленных только перед визитами представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК), пытаясь создать видимость достойного обращения. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: „Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей“», — передает слова Мирошника РИА Новости. По словам бывшего пленного, как только эти организации уезжали, над ними начинали жестоко издеваться, избивать и «морить голодом».
Сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Медики и следственные органы работают с пленными, собирая свидетельства, которые будут позже представлены мировому сообществу, заключил Мирошник.
В Курской области был замечен медик ВСУ с позывным «Каннибал», который получил это имя за пытки и издевательства над российскими пленными. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что ее зовут Варвара и она служит в 82-й бригаде спецназначения. В украинских медиа она открыто заявляла о своей ненависти к россиянам, рассматривая их как «нелюдей», и ставя целью убийства и истязания жителей России.
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