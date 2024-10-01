В Госдепе заявили, что Украина вправе бить по РФ без разрешения США

01 октября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Украине не нужно разрешение США для ударов по России при одном условии, заявили в американском Госдепе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине не нужно разрешение США для того, чтобы бить дальнобойным оружием по территории РФ. Однако это распространяется на случаи, если Киев использует только свое оружие. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. «Украина прежде всего суверенная страна, поэтому она может использовать оружие, которое производит самостоятельно, для нанесения ударов вглубь России. И для этого ей не нужно разрешение США», — отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Его слова опубликованы на официальном сайте ведомства. Он заявил, что Украина располагает огромным количеством собственного вооружения. Тем не менее Вашингтон продолжат оказывать военную поддержку. Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине необходимо разрешить удары по российской территории при помощи дальнобойного вооружения. Однако страны НАТО сохраняют строгие ограничения, сообщал Asia Times. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украине не нужно разрешение США для того, чтобы бить дальнобойным оружием по территории РФ. Однако это распространяется на случаи, если Киев использует только свое оружие. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. «Украина прежде всего суверенная страна, поэтому она может использовать оружие, которое производит самостоятельно, для нанесения ударов вглубь России. И для этого ей не нужно разрешение США», — отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Его слова опубликованы на официальном сайте ведомства. Он заявил, что Украина располагает огромным количеством собственного вооружения. Тем не менее Вашингтон продолжат оказывать военную поддержку. Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине необходимо разрешить удары по российской территории при помощи дальнобойного вооружения. Однако страны НАТО сохраняют строгие ограничения, сообщал Asia Times.