На видеокамере украинского военного нашли кадры расстрела жителей Курска

01 октября 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Погибшие жители Курска просили бойцов ВСУ не стрелять по ним Фото: Илья Московец © URA.RU На камере убитого военного ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курска. Записывающее устройство украинский боец заранее прикрепил к своей каске. Об этом рассказал представитель российских силовых структур. «Наше подразделение ликвидировало на окраине одного из населенных пунктов Курской области группу противника. На каске одного из них была камера go-pro. На камере запечатлен момент убийства местных жителей», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что эта же группа занималась разбоями и грабежами. В объектив камеры бойца ВСУ попал момент, как украинский боевик предлагает жителям Курска выйти из дома. Те просили не стрелять, но украинский военный сделал несколько прицельных выстрелов из автомата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На камере убитого военного ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курска. Записывающее устройство украинский боец заранее прикрепил к своей каске. Об этом рассказал представитель российских силовых структур. «Наше подразделение ликвидировало на окраине одного из населенных пунктов Курской области группу противника. На каске одного из них была камера go-pro. На камере запечатлен момент убийства местных жителей», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что эта же группа занималась разбоями и грабежами. В объектив камеры бойца ВСУ попал момент, как украинский боевик предлагает жителям Курска выйти из дома. Те просили не стрелять, но украинский военный сделал несколько прицельных выстрелов из автомата.