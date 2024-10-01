На видеокамере украинского военного нашли кадры расстрела жителей Курска

На камере убитого военного ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курска. Записывающее устройство украинский боец заранее прикрепил к своей каске. Об этом рассказал представитель российских силовых структур.
«Наше подразделение ликвидировало на окраине одного из населенных пунктов Курской области группу противника. На каске одного из них была камера go-pro. На камере запечатлен момент убийства местных жителей», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что эта же группа занималась разбоями и грабежами.
В объектив камеры бойца ВСУ попал момент, как украинский боевик предлагает жителям Курска выйти из дома. Те просили не стрелять, но украинский военный сделал несколько прицельных выстрелов из автомата.
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