В Екатеринбурге ликвидировали самую проблемную городскую свалку

В Екатеринбурге завершилось восстановление почвы Широкореченского полигона

02 октября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Рекультивация Широкореченского полигона началась в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на месяц раньше срока закончилась рекультивация (меры по экологическому восстановлению земель) Широкореченского полигона, который ранее использовался для хранения твердых бытовых отходов. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Гейко. «Рекультивация Широкореченского полигона завершена на месяц раньше срока. В общей сложности удалось восстановить 23,1 гектара земель. Рекультивация нацелена на запуск процесса почвообразования. Так мусор постепенно разрушается естественным путем. Сейчас вместо Широкореченского полигона существует лишь зеленый холм высотой 45 метров. Находиться там безопасно», — приводит слова Гейко пресс-служба мэрии. В администрации напомнили, что действовал полигон в городе с 1965 года по 2015 год. За это время территория приняла более шести млн кубических метров мусора. Рекультивация участка началась в 2021 году. Состояла она из двух этапов. Сначала специалисты сделали массив из мусора, создали 126 дегазационных скважин, стоки и бассейн для вывода жидкости, которая образуется в процессе разложения, засыпали территорию супесью, отсевом и плодородным грунтом. На втором этапе засеяли сформированный холм многолетними растениями для закрепления почвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на месяц раньше срока закончилась рекультивация (меры по экологическому восстановлению земель) Широкореченского полигона, который ранее использовался для хранения твердых бытовых отходов. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Гейко. «Рекультивация Широкореченского полигона завершена на месяц раньше срока. В общей сложности удалось восстановить 23,1 гектара земель. Рекультивация нацелена на запуск процесса почвообразования. Так мусор постепенно разрушается естественным путем. Сейчас вместо Широкореченского полигона существует лишь зеленый холм высотой 45 метров. Находиться там безопасно», — приводит слова Гейко пресс-служба мэрии. В администрации напомнили, что действовал полигон в городе с 1965 года по 2015 год. За это время территория приняла более шести млн кубических метров мусора. Рекультивация участка началась в 2021 году. Состояла она из двух этапов. Сначала специалисты сделали массив из мусора, создали 126 дегазационных скважин, стоки и бассейн для вывода жидкости, которая образуется в процессе разложения, засыпали территорию супесью, отсевом и плодородным грунтом. На втором этапе засеяли сформированный холм многолетними растениями для закрепления почвы.