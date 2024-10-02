В Екатеринбурге все дома подключат к отоплению до 7 октября

В Екатеринбурге 2 октября к теплу было подключено 98,5% жилых домов. В оставшемся жилищном фонде тепло появится к 7 октября, заявил заместитель главы города Владимир Гейко.
«С 16 сентября началось подключение объектов социальной сферы — стационаров, детских садов и школ. Вслед за ними началось подключение учреждений культуры и спорта. Оно завершилось 1 октября. На утро 2 октября жилой фонд подключен к теплу на 98,5%», — рассказал Владимир Гейко в эфире радио «Город FM». Его слова приводит пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Всего в городе около 8000 жилых домов, чуть больше 100 из которых ожидают подачи тепла. На всех проблемных участках проводятся встречи с теплосетевыми компаниями, до конца недели будут расписаны графики устранения повреждений и к 7 октября фонд будет полностью подключен. Коммунальные платежи за тепло должны будут начисляться с момента подачи тепла.
К 27 сентября полностью дали тепло только в Академическом районе Екатеринбурга. Аутсайдером по подключению отопления стал Кировский район — там было подключено всего 79% объектов. Подать тепло во все дома города ранее планировали к 1 октября.
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