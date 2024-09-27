Назван район Екатеринбурга, отстающий по запуску тепла

Кировский район Екатеринбурга отстает по подключению отопления

27 сентября 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Только в Академическом районе подключили тепло на 100% (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аутсайдером по подключению отопления в Екатеринбурге является Кировский район. Статистику в своем неофициальном telegram-канале опубликовала пресс-служба мэрии. Из графика следует, что на 100% тепло запущено только в Академическом. Процент Железнодорожного района — 94,9%, далее идут Ленинский (89,2%), Орджоникидзевский, Верх-Исетский (по 87%) и Чкаловский (84%) районы. В Кировском подключены 79% объектов. «Во всех школах, детских садах и больницах города батареи уже включили. Теперь администрации районов сконцентрируются на учреждениях культуры, спорта и жилом фонде», — отметили в горадминистрации. Как ранее сообщало URA.RU со ссылкой на вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко, дедлайн по запуску тепла — 1 октября. Следить за очередностью подключения районов можно по интерактивной карте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аутсайдером по подключению отопления в Екатеринбурге является Кировский район. Статистику в своем неофициальном telegram-канале опубликовала пресс-служба мэрии. Из графика следует, что на 100% тепло запущено только в Академическом. Процент Железнодорожного района — 94,9%, далее идут Ленинский (89,2%), Орджоникидзевский, Верх-Исетский (по 87%) и Чкаловский (84%) районы. В Кировском подключены 79% объектов. «Во всех школах, детских садах и больницах города батареи уже включили. Теперь администрации районов сконцентрируются на учреждениях культуры, спорта и жилом фонде», — отметили в горадминистрации. Как ранее сообщало URA.RU со ссылкой на вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко, дедлайн по запуску тепла — 1 октября. Следить за очередностью подключения районов можно по интерактивной карте.