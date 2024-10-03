Бизнесмен из Екатеринбурга обвиняется в хищении 2,5 миллионов рублей у организации ЖКХ

В Екатеринбурге экс-директор коммунальной компании обвиняется в мошенничестве

03 октября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Обвиняемый придумал хитрую схему по выводу денег из компании, в которой являлся директором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Свердловской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Новые технологии». Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2020 года обвиняемый являлся исполнительным директором ООО „Новые технологии“. Основным видом деятельности компании являлось предоставление потребителям одного из муниципалитетов коммунальной услуги теплоснабжения. Мужчина похитил денежные средства организации на общую сумму свыше 2,4 млн рублей», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Так в ходе следствия выяснилось, что экс-директор коммунальной компании использовал свое служебное положение. В «Расчетный центр Урала», который занимается выставлением квитанций для населения, он направлял письма о переводе денег, полученных от жителей за отопление. При этом средства перечислялись на счета подконтрольной обвиняемому организации. Тем самым мужчина выводил из оборота компании средства, которые предназначались для оплаты поставленных энергоресурсов. Рассматривать уголовное дело будет Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Свердловской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Новые технологии». Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2020 года обвиняемый являлся исполнительным директором ООО „Новые технологии“. Основным видом деятельности компании являлось предоставление потребителям одного из муниципалитетов коммунальной услуги теплоснабжения. Мужчина похитил денежные средства организации на общую сумму свыше 2,4 млн рублей», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Так в ходе следствия выяснилось, что экс-директор коммунальной компании использовал свое служебное положение. В «Расчетный центр Урала», который занимается выставлением квитанций для населения, он направлял письма о переводе денег, полученных от жителей за отопление. При этом средства перечислялись на счета подконтрольной обвиняемому организации. Тем самым мужчина выводил из оборота компании средства, которые предназначались для оплаты поставленных энергоресурсов. Рассматривать уголовное дело будет Октябрьский районный суд Екатеринбурга.