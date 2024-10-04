Шестьдесят челябинских педагогов получили премию заксобрания. Фото

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Заседание общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. Челябинск, гербер олег
Спикер заксобрания Олег Гербер подчеркнул значимость профессии педагога Фото:

В заксобрании Челябинской области 4 октября шестидесяти педагогам вручили премию в сфере образования. Как сообщили в пресс-службе заксобрании, педагогов поздравили спикер областного парламента Олег Гербер, вице-спикер Анатолий Еремин и депутат Игорь Егоров.

«Профессия учителя всегда была, есть и будет важнейшей в нашем государстве. Да, безусловно, приоритет в воспитании следует отдать семье. Но в конечном счете общая задача родителей и учителя — вырастить хорошего человека. Глядя на то, какие ценности сегодня транслирует Россия, могу с уверенностью сказать, что в нашей стране лучшие учителя в мире», — подчеркнул Гербер.

Ежегодно на протяжении 22 лет 60 лучших работников системы образования региона получают звание лауреата премии заксобрания региона. Накануне Дня учителя им вручается нагрудный знак, денежная премия и удостоверение лауреата. За все годы существования премии ее получили 1150 педагогов.

В настоящее время в сфере образования Южного Урала трудится более 117 тысяч человек, педагогических работников — свыше 63 тысяч человек. В Челябинской области 816 школ, в которых учатся более 440 тысяч детей.

Премия вручается накануне Дня учителя
Премия вручается накануне Дня учителя
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За 22 года премию получили 1150 человек
За 22 года премию получили 1150 человек
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В заксобрании Челябинской области 4 октября шестидесяти педагогам вручили премию в сфере образования. Как сообщили в пресс-службе заксобрании, педагогов поздравили спикер областного парламента Олег Гербер, вице-спикер Анатолий Еремин и депутат Игорь Егоров. «Профессия учителя всегда была, есть и будет важнейшей в нашем государстве. Да, безусловно, приоритет в воспитании следует отдать семье. Но в конечном счете общая задача родителей и учителя — вырастить хорошего человека. Глядя на то, какие ценности сегодня транслирует Россия, могу с уверенностью сказать, что в нашей стране лучшие учителя в мире», — подчеркнул Гербер. Ежегодно на протяжении 22 лет 60 лучших работников системы образования региона получают звание лауреата премии заксобрания региона. Накануне Дня учителя им вручается нагрудный знак, денежная премия и удостоверение лауреата. За все годы существования премии ее получили 1150 педагогов. В настоящее время в сфере образования Южного Урала трудится более 117 тысяч человек, педагогических работников — свыше 63 тысяч человек. В Челябинской области 816 школ, в которых учатся более 440 тысяч детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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