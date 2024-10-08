08 октября 2024

Полиция ищет екатеринбуржца, который оскорбил Путина в его день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Вандал испортил стену дома и оскорбил президента Фото:

Екатеринбуржец в день рождения Владимира Путина нанес оскорбительные надписи в адрес президента на стене дома. Теперь вандала ищет полиция, сообщил URA.RU источник.

«Мужчина на доме №173 на улице Белинского начертал оскорбительные высказывания в адрес президента. Это было 7 октября, в день рождения Путина. Он успел скрыться до приезда полиции, но засветился на камерах видеонаблюдения», — объяснил собеседник агентства.

Неизвестный был одет во все черное, на спине куртки рисунок желтого цвета. Его «художества» подпадают под статью 319 — «Оскорбление представителя власти». Горожанину грозит крупный штраф или исправительные работы.

К приезду корреспондента URA.RU надписи успели удалить
К приезду корреспондента URA.RU надписи успели удалить
Фото:

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Екатеринбуржец в день рождения Владимира Путина нанес оскорбительные надписи в адрес президента на стене дома. Теперь вандала ищет полиция, сообщил URA.RU источник. «Мужчина на доме №173 на улице Белинского начертал оскорбительные высказывания в адрес президента. Это было 7 октября, в день рождения Путина. Он успел скрыться до приезда полиции, но засветился на камерах видеонаблюдения», — объяснил собеседник агентства. Неизвестный был одет во все черное, на спине куртки рисунок желтого цвета. Его «художества» подпадают под статью 319 — «Оскорбление представителя власти». Горожанину грозит крупный штраф или исправительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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