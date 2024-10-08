Полиция ищет екатеринбуржца, который оскорбил Путина в его день рождения

Екатеринбуржец в день рождения Владимира Путина нанес оскорбительные надписи в адрес президента на стене дома. Теперь вандала ищет полиция, сообщил URA.RU источник.
«Мужчина на доме №173 на улице Белинского начертал оскорбительные высказывания в адрес президента. Это было 7 октября, в день рождения Путина. Он успел скрыться до приезда полиции, но засветился на камерах видеонаблюдения», — объяснил собеседник агентства.
Неизвестный был одет во все черное, на спине куртки рисунок желтого цвета. Его «художества» подпадают под статью 319 — «Оскорбление представителя власти». Горожанину грозит крупный штраф или исправительные работы.
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