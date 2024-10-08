Происшествия Полиция ищет екатеринбуржца, который оскорбил Путина в его день рождения 09 октября 2024 в 11:11 Размер текста - 17 + Вандал испортил стену дома и оскорбил президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржец в день рождения Владимира Путина нанес оскорбительные надписи в адрес президента на стене дома. Теперь вандала ищет полиция, сообщил URA.RU источник. «Мужчина на доме №173 на улице Белинского начертал оскорбительные высказывания в адрес президента. Это было 7 октября, в день рождения Путина. Он успел скрыться до приезда полиции, но засветился на камерах видеонаблюдения», — объяснил собеседник агентства. Неизвестный был одет во все черное, на спине куртки рисунок желтого цвета. Его «художества» подпадают под статью 319 — «Оскорбление представителя власти». Горожанину грозит крупный штраф или исправительные работы. К приезду корреспондента URA.RU надписи успели удалить Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбуржец в день рождения Владимира Путина нанес оскорбительные надписи в адрес президента на стене дома. Теперь вандала ищет полиция, сообщил URA.RU источник. «Мужчина на доме №173 на улице Белинского начертал оскорбительные высказывания в адрес президента. Это было 7 октября, в день рождения Путина. Он успел скрыться до приезда полиции, но засветился на камерах видеонаблюдения», — объяснил собеседник агентства. Неизвестный был одет во все черное, на спине куртки рисунок желтого цвета. Его «художества» подпадают под статью 319 — «Оскорбление представителя власти». Горожанину грозит крупный штраф или исправительные работы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям