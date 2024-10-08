Житель ХМАО напал на женщину и повредил ей позвоночник

В Нефтеюганске (ХМАО) неизвестный рано утром напал на женщину в 11 микрорайоне и повредил ей позвоночник. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, полиция устанавливает личность подозреваемого.
«На маму моей подруги напал неизвестный, всё что она заметила, что он большой и в капюшоне. Женщина лежит, вероятно, повреждён позвоночник, если кто то что то видел отзовитесь пожалуйста», — написал автор в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
По его словам, пострадавшую женщину защитил таксист, который случайно проезжал мимо. Он отбил ее от нападавшего, автор также просит помощи в розыске неравнодушного земляка, чтобы лично поблагодарить его.
В полиции ХМАО URA.RU сообщили, что сразу после инцидента женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. «Заявление зарегистрировано. Проводится проверка», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске злоумышленник выстрелил в прохожего из травмата. Возбуждено уголовное дело.
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