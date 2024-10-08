08 октября 2024

Житель ХМАО напал на женщину и повредил ей позвоночник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нефтеюганске неизвестный напал на женщину, полиция разыскивает злоумышленника
В Нефтеюганске неизвестный напал на женщину, полиция разыскивает злоумышленника Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) неизвестный рано утром напал на женщину в 11 микрорайоне и повредил ей позвоночник. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, полиция устанавливает личность подозреваемого.

«На маму моей подруги напал неизвестный, всё что она заметила, что он большой и в капюшоне. Женщина лежит, вероятно, повреждён позвоночник, если кто то что то видел отзовитесь пожалуйста», — написал автор в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

По его словам, пострадавшую женщину защитил таксист, который случайно проезжал мимо. Он отбил ее от нападавшего, автор также просит помощи в розыске неравнодушного земляка, чтобы лично поблагодарить его.

В полиции ХМАО URA.RU сообщили, что сразу после инцидента женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. «Заявление зарегистрировано. Проводится проверка», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске злоумышленник выстрелил в прохожего из травмата. Возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) неизвестный рано утром напал на женщину в 11 микрорайоне и повредил ей позвоночник. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, полиция устанавливает личность подозреваемого. «На маму моей подруги напал неизвестный, всё что она заметила, что он большой и в капюшоне. Женщина лежит, вероятно, повреждён позвоночник, если кто то что то видел отзовитесь пожалуйста», — написал автор в telegram-канале «Это Юганск, детка!». По его словам, пострадавшую женщину защитил таксист, который случайно проезжал мимо. Он отбил ее от нападавшего, автор также просит помощи в розыске неравнодушного земляка, чтобы лично поблагодарить его. В полиции ХМАО URA.RU сообщили, что сразу после инцидента женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. «Заявление зарегистрировано. Проводится проверка», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске злоумышленник выстрелил в прохожего из травмата. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...