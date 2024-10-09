Свердловский минтранс отложил перекрашивание такси в единый цвет

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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , яндекс такси
Власти выяснят, как введение единого цвета повлияет на самозанятых Фото:

Минтранс Свердловской области приостановил введение единого цвета для такси в регионе. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев в ходе пресс-конференции.

«Когда я увидел, насколько это сырой закон, мы конечно отложили его в сторону и сегодня не будем спешить с резкими движениями по требованию к тем людям, которые работают в сфере услуг такси. Мы понимаем, что это проблема очень серьезная, она назрела и ей надо заниматься», — сказал Толкачев.

Он отметил, что в настоящее время минтранс ждет поправки в федеральное законодательство, которые не дадут властям региона устанавливать требования по цвету таксопарков. «Мы должны выяснить, насколько самозанятые, которым мы дали возможность зарабатывать, пострадают, если мы будем переходить на требования», — подчеркнул министр.

Ранее планировалось, что требования к единому цвету кузова такси вступят в силу в 2026 году, после чего в течение пяти лет абсолютно весь транспорт должен иметь одинаковый цвет. Летом власти собирали предложения от представителей таксопарков по возможным вариантам гаммы автомобилей.

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Минтранс Свердловской области приостановил введение единого цвета для такси в регионе. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев в ходе пресс-конференции. «Когда я увидел, насколько это сырой закон, мы конечно отложили его в сторону и сегодня не будем спешить с резкими движениями по требованию к тем людям, которые работают в сфере услуг такси. Мы понимаем, что это проблема очень серьезная, она назрела и ей надо заниматься», — сказал Толкачев. Он отметил, что в настоящее время минтранс ждет поправки в федеральное законодательство, которые не дадут властям региона устанавливать требования по цвету таксопарков. «Мы должны выяснить, насколько самозанятые, которым мы дали возможность зарабатывать, пострадают, если мы будем переходить на требования», — подчеркнул министр. Ранее планировалось, что требования к единому цвету кузова такси вступят в силу в 2026 году, после чего в течение пяти лет абсолютно весь транспорт должен иметь одинаковый цвет. Летом власти собирали предложения от представителей таксопарков по возможным вариантам гаммы автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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