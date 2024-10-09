Свердловский минтранс отложил перекрашивание такси в единый цвет

09 октября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Власти выяснят, как введение единого цвета повлияет на самозанятых Фото: Илья Московец © URA.RU Минтранс Свердловской области приостановил введение единого цвета для такси в регионе. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев в ходе пресс-конференции. «Когда я увидел, насколько это сырой закон, мы конечно отложили его в сторону и сегодня не будем спешить с резкими движениями по требованию к тем людям, которые работают в сфере услуг такси. Мы понимаем, что это проблема очень серьезная, она назрела и ей надо заниматься», — сказал Толкачев. Он отметил, что в настоящее время минтранс ждет поправки в федеральное законодательство, которые не дадут властям региона устанавливать требования по цвету таксопарков. «Мы должны выяснить, насколько самозанятые, которым мы дали возможность зарабатывать, пострадают, если мы будем переходить на требования», — подчеркнул министр. Ранее планировалось, что требования к единому цвету кузова такси вступят в силу в 2026 году, после чего в течение пяти лет абсолютно весь транспорт должен иметь одинаковый цвет. Летом власти собирали предложения от представителей таксопарков по возможным вариантам гаммы автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минтранс Свердловской области приостановил введение единого цвета для такси в регионе. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев в ходе пресс-конференции. «Когда я увидел, насколько это сырой закон, мы конечно отложили его в сторону и сегодня не будем спешить с резкими движениями по требованию к тем людям, которые работают в сфере услуг такси. Мы понимаем, что это проблема очень серьезная, она назрела и ей надо заниматься», — сказал Толкачев. Он отметил, что в настоящее время минтранс ждет поправки в федеральное законодательство, которые не дадут властям региона устанавливать требования по цвету таксопарков. «Мы должны выяснить, насколько самозанятые, которым мы дали возможность зарабатывать, пострадают, если мы будем переходить на требования», — подчеркнул министр. Ранее планировалось, что требования к единому цвету кузова такси вступят в силу в 2026 году, после чего в течение пяти лет абсолютно весь транспорт должен иметь одинаковый цвет. Летом власти собирали предложения от представителей таксопарков по возможным вариантам гаммы автомобилей.