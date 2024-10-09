09 октября 2024

В Алапаевске в ДТП разбились четыре человека, один погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, полиция, гибдд, дпс, гаи
На месте аварии организовали проверку Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) в ночь на 10 октября водитель иномарки на скорости влетел в опору линии электропередач. Пострадали в аварии автомобилист и три пассажира, один из которых скончался в больнице. Погибшей оказалась 23-летняя девушка, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Toyota Chaser не учел дорожные условия и потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде пешеходного ограждения и опоры линии электропередач. В результате аварии водитель и три пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу, где через некоторое время одна из них скончалась», — пояснили в ведомстве.

Известно, что в момент столкновения молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку. Сейчас проводятся ряд различных экспертиз.

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В Алапаевске (Свердловская область) в ночь на 10 октября водитель иномарки на скорости влетел в опору линии электропередач. Пострадали в аварии автомобилист и три пассажира, один из которых скончался в больнице. Погибшей оказалась 23-летняя девушка, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Toyota Chaser не учел дорожные условия и потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде пешеходного ограждения и опоры линии электропередач. В результате аварии водитель и три пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу, где через некоторое время одна из них скончалась», — пояснили в ведомстве. Известно, что в момент столкновения молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку. Сейчас проводятся ряд различных экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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