В Алапаевске в ДТП разбились четыре человека, один погиб. Фото

10 октября 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

На месте аварии организовали проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) в ночь на 10 октября водитель иномарки на скорости влетел в опору линии электропередач. Пострадали в аварии автомобилист и три пассажира, один из которых скончался в больнице. Погибшей оказалась 23-летняя девушка, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Toyota Chaser не учел дорожные условия и потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде пешеходного ограждения и опоры линии электропередач. В результате аварии водитель и три пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу, где через некоторое время одна из них скончалась», — пояснили в ведомстве. Известно, что в момент столкновения молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку. Сейчас проводятся ряд различных экспертиз. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алапаевске (Свердловская область) в ночь на 10 октября водитель иномарки на скорости влетел в опору линии электропередач. Пострадали в аварии автомобилист и три пассажира, один из которых скончался в больнице. Погибшей оказалась 23-летняя девушка, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Toyota Chaser не учел дорожные условия и потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде пешеходного ограждения и опоры линии электропередач. В результате аварии водитель и три пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу, где через некоторое время одна из них скончалась», — пояснили в ведомстве. Известно, что в момент столкновения молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку. Сейчас проводятся ряд различных экспертиз.