Обвиняемую в торговле детьми многодетную мать отпустили на свободу

10 октября 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Юлия Логинова была отпущена из СИЗО с запретом на определенные действия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать 15 детей Юлия Логинова, которая обвиняется в торговле детьми, освобождена из СИЗО с запретом на совершение определенных действий. Об этом сообщили журналисты. «Суд освободил из СИЗО многодетную мать Юлию Логинову — главную обвиняемую по делу о торговле детьми», — передает ТАСС. Отмечается, что в отношении женщины установлен запрет на совершение определенных действий. Также ей запрещено покидать Московскую область и Москву и общаться с другими свидетелями обвиняемыми. Ранее Преображенский суд Москвы вынес решение об аресте Юлии Логиновой на срок до 16 декабря 2023 года по делу о торговле детьми. Следствие утверждает, что пятерых детей Логинова не могла родить самостоятельно из-за операции, перенесенной в 2010 году. Она обвиняется в приобретении детей и ложном утверждении об использовании услуг суррогатного материнства. Предполагается, что Логинова незаконно усыновила детей с использованием поддельных документов. Прокуратура указывает на подозрение в сговоре Юлии Логиновой с многодетной матерью из Узбекистана, которая якобы родила двоих детей в 2015 и 2016 годах и передала их Логиновой. Вторая женщина также обвиняется по схожей с Логиновой статье. В августе 2024 года Юлия Логинова признала свою вину и начала активно сотрудничать со следствием, передает «Национальная служба новостей». В уголовном деле, главной фигуранткой которого является Юлия Логинова, также могут появиться новые обвиняемые. Планируется допросить медицинских работников и провести оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к незаконным сделкам с новорожденными. Следствие утверждает, что в 2018—2019 годах Логинова вместе с Натальей Патокой организовали приюты для беременных женщин. Они обеспечивали роды, после которых женщины отказывались от своих детей. Затем фигуранты дела регистрировали новорожденных как своих детей. На данный момент по делу установлено 12 фигурантов и выявлено 10 эпизодов преступной деятельности. Всем им уже предъявлены обвинения по статье о торговле несовершеннолетними. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать 15 детей Юлия Логинова, которая обвиняется в торговле детьми, освобождена из СИЗО с запретом на совершение определенных действий. Об этом сообщили журналисты. «Суд освободил из СИЗО многодетную мать Юлию Логинову — главную обвиняемую по делу о торговле детьми», — передает ТАСС. Отмечается, что в отношении женщины установлен запрет на совершение определенных действий. Также ей запрещено покидать Московскую область и Москву и общаться с другими свидетелями обвиняемыми. Ранее Преображенский суд Москвы вынес решение об аресте Юлии Логиновой на срок до 16 декабря 2023 года по делу о торговле детьми. Следствие утверждает, что пятерых детей Логинова не могла родить самостоятельно из-за операции, перенесенной в 2010 году. Она обвиняется в приобретении детей и ложном утверждении об использовании услуг суррогатного материнства. Предполагается, что Логинова незаконно усыновила детей с использованием поддельных документов. Прокуратура указывает на подозрение в сговоре Юлии Логиновой с многодетной матерью из Узбекистана, которая якобы родила двоих детей в 2015 и 2016 годах и передала их Логиновой. Вторая женщина также обвиняется по схожей с Логиновой статье. В августе 2024 года Юлия Логинова признала свою вину и начала активно сотрудничать со следствием, передает «Национальная служба новостей». В уголовном деле, главной фигуранткой которого является Юлия Логинова, также могут появиться новые обвиняемые. Планируется допросить медицинских работников и провести оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к незаконным сделкам с новорожденными. Следствие утверждает, что в 2018—2019 годах Логинова вместе с Натальей Патокой организовали приюты для беременных женщин. Они обеспечивали роды, после которых женщины отказывались от своих детей. Затем фигуранты дела регистрировали новорожденных как своих детей. На данный момент по делу установлено 12 фигурантов и выявлено 10 эпизодов преступной деятельности. Всем им уже предъявлены обвинения по статье о торговле несовершеннолетними.