В деле Логиновой о торговле детьми рискуют появиться новые обвиняемые

14 августа 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

По делу о торговле детьми допросят новых фигурантов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В деле о торговле новорожденными, главной фигуранткой которого является многодетная мать Юлия Логинова, могут появиться новые обвиняемые. Эта информация содержится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС. «[Планируется] допросить в качестве свидетелей медработников, осуществлявших родовспоможение, провести оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, способствовавших совершению сделок в отношении новорожденных детей, привлечь их к уголовной ответственности. Также предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции», — передает ТАСС содержание материалов уголовного дела. Согласно данным следствия, в 2018—2019 годах Юлия Логинова вместе с Натальей Патокой создавали приюты для беременных женщин в трудной жизненной ситуации. Обвиняемые обеспечивали роды, а затем женщины отказывались от детей, которых забирали фигуранты и регистрировали как своих. По делу уже установлено 12 фигурантов и 10 эпизодов, всем предъявлены обвинения по статье о торговле несовершеннолетними. Ранее следствие выявило деятельность черного рынка по торговле детьми, где преступники сотрудничали с фондами, помогающими женщинам, желающим избавиться от новорожденных. Логинова утверждала, что использовала услуги суррогатного материнства, однако по версии следствия, она незаконно усыновляла детей, применяя поддельные документы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле о торговле новорожденными, главной фигуранткой которого является многодетная мать Юлия Логинова, могут появиться новые обвиняемые. Эта информация содержится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС. «[Планируется] допросить в качестве свидетелей медработников, осуществлявших родовспоможение, провести оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, способствовавших совершению сделок в отношении новорожденных детей, привлечь их к уголовной ответственности. Также предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции», — передает ТАСС содержание материалов уголовного дела. Согласно данным следствия, в 2018—2019 годах Юлия Логинова вместе с Натальей Патокой создавали приюты для беременных женщин в трудной жизненной ситуации. Обвиняемые обеспечивали роды, а затем женщины отказывались от детей, которых забирали фигуранты и регистрировали как своих. По делу уже установлено 12 фигурантов и 10 эпизодов, всем предъявлены обвинения по статье о торговле несовершеннолетними. Ранее следствие выявило деятельность черного рынка по торговле детьми, где преступники сотрудничали с фондами, помогающими женщинам, желающим избавиться от новорожденных. Логинова утверждала, что использовала услуги суррогатного материнства, однако по версии следствия, она незаконно усыновляла детей, применяя поддельные документы.