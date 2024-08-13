13 августа 2024

В деле Логиновой о торговле детьми рискуют появиться новые обвиняемые

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Провал на улице Революции 5. Пермь, ребенок, тротуар, провал, двор, мальчик, дворы, плитка тротуарная
По делу о торговле детьми допросят новых фигурантов Фото:

В деле о торговле новорожденными, главной фигуранткой которого является многодетная мать Юлия Логинова, могут появиться новые обвиняемые. Эта информация содержится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«[Планируется] допросить в качестве свидетелей медработников, осуществлявших родовспоможение, провести оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, способствовавших совершению сделок в отношении новорожденных детей, привлечь их к уголовной ответственности. Также предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции», — передает ТАСС содержание материалов уголовного дела.

Согласно данным следствия, в 2018—2019 годах Юлия Логинова вместе с Натальей Патокой создавали приюты для беременных женщин в трудной жизненной ситуации. Обвиняемые обеспечивали роды, а затем женщины отказывались от детей, которых забирали фигуранты и регистрировали как своих. По делу уже установлено 12 фигурантов и 10 эпизодов, всем предъявлены обвинения по статье о торговле несовершеннолетними.

Ранее следствие выявило деятельность черного рынка по торговле детьми, где преступники сотрудничали с фондами, помогающими женщинам, желающим избавиться от новорожденных. Логинова утверждала, что использовала услуги суррогатного материнства, однако по версии следствия, она незаконно усыновляла детей, применяя поддельные документы.

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В деле о торговле новорожденными, главной фигуранткой которого является многодетная мать Юлия Логинова, могут появиться новые обвиняемые. Эта информация содержится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС. «[Планируется] допросить в качестве свидетелей медработников, осуществлявших родовспоможение, провести оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, способствовавших совершению сделок в отношении новорожденных детей, привлечь их к уголовной ответственности. Также предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции», — передает ТАСС содержание материалов уголовного дела. Согласно данным следствия, в 2018—2019 годах Юлия Логинова вместе с Натальей Патокой создавали приюты для беременных женщин в трудной жизненной ситуации. Обвиняемые обеспечивали роды, а затем женщины отказывались от детей, которых забирали фигуранты и регистрировали как своих. По делу уже установлено 12 фигурантов и 10 эпизодов, всем предъявлены обвинения по статье о торговле несовершеннолетними. Ранее следствие выявило деятельность черного рынка по торговле детьми, где преступники сотрудничали с фондами, помогающими женщинам, желающим избавиться от новорожденных. Логинова утверждала, что использовала услуги суррогатного материнства, однако по версии следствия, она незаконно усыновляла детей, применяя поддельные документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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