Путин прилетел в Туркменистан

11 октября 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Путин пример участие в международном форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме. Об этом сообщают корреспонденты. «Путин прибыл в Туркменистан», — сообщил корреспондент ТАСС. Там он примет участие в международном форуме, где будут обсуждены вопросы культурного наследия и его роли в развитии современных межгосударственных отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме. Об этом сообщают корреспонденты. «Путин прибыл в Туркменистан», — сообщил корреспондент ТАСС. Там он примет участие в международном форуме, где будут обсуждены вопросы культурного наследия и его роли в развитии современных межгосударственных отношений.