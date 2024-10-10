Путин прилетел в Туркменистан

Путин пример участие в международном форуме
Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме. Об этом сообщают корреспонденты.
«Путин прибыл в Туркменистан», — сообщил корреспондент ТАСС. Там он примет участие в международном форуме, где будут обсуждены вопросы культурного наследия и его роли в развитии современных межгосударственных отношений.
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