10 октября 2024

Путин прилетел в Туркменистан

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин пример участие в международном форуме Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме. Об этом сообщают корреспонденты.

«Путин прибыл в Туркменистан», — сообщил корреспондент ТАСС. Там он примет участие в международном форуме, где будут обсуждены вопросы культурного наследия и его роли в развитии современных межгосударственных отношений.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме. Об этом сообщают корреспонденты. «Путин прибыл в Туркменистан», — сообщил корреспондент ТАСС. Там он примет участие в международном форуме, где будут обсуждены вопросы культурного наследия и его роли в развитии современных межгосударственных отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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