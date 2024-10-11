В детсадах и школах Асбеста детей учат прятаться от дронов

В детских садах и школах Асбеста (Свердловская область) детей обучают прятаться от дронов на случай воздушной тревоги. Об этом рассказал осведомленный источник.
«Вчера всех собрали в гороно и сказали, что мы будем учить детей укрываться от дронов. Сначала заведующим детскими садами дали инструкцию, потом они передали все воспитателям», — передает E1.ru слова собеседника.
Начальник управления образованием Асбеста Светлана Богданова подтвердила, что в учреждениях 3 и 4 октября проводили учения. Однако, по ее словам, в мероприятиях участвовали только учителя, а детей не привлекали. «Мы просто проводили тренировки по плану в соответствии с гражданской обороной», — подчеркнула Богданова.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Асбеста. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!