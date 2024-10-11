В детсадах и школах Асбеста детей учат прятаться от дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, урок, класс, учеба, школьный класс, ученик, школа, начальная школа, школьная парта
Учения проводили 3 и 4 октября Фото:

В детских садах и школах Асбеста (Свердловская область) детей обучают прятаться от дронов на случай воздушной тревоги. Об этом рассказал осведомленный источник.

«Вчера всех собрали в гороно и сказали, что мы будем учить детей укрываться от дронов. Сначала заведующим детскими садами дали инструкцию, потом они передали все воспитателям», — передает E1.ru слова собеседника.

Начальник управления образованием Асбеста Светлана Богданова подтвердила, что в учреждениях 3 и 4 октября проводили учения. Однако, по ее словам, в мероприятиях участвовали только учителя, а детей не привлекали. «Мы просто проводили тренировки по плану в соответствии с гражданской обороной», — подчеркнула Богданова.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Асбеста. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В детских садах и школах Асбеста (Свердловская область) детей обучают прятаться от дронов на случай воздушной тревоги. Об этом рассказал осведомленный источник. «Вчера всех собрали в гороно и сказали, что мы будем учить детей укрываться от дронов. Сначала заведующим детскими садами дали инструкцию, потом они передали все воспитателям», — передает E1.ru слова собеседника. Начальник управления образованием Асбеста Светлана Богданова подтвердила, что в учреждениях 3 и 4 октября проводили учения. Однако, по ее словам, в мероприятиях участвовали только учителя, а детей не привлекали. «Мы просто проводили тренировки по плану в соответствии с гражданской обороной», — подчеркнула Богданова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Асбеста. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...