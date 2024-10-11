11 октября 2024

Снег в Челябинске застал электросамокатчиков врасплох. Видео

В Челябинске из-за похолодания отключили электросамокаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокат Whoosh. Челябинск, электросамокат, Whoosh
В Челябинске приостановили работу электросамокатов Фото:

В Челябинске из-за зимних осадков и резкого похолодания на улицах города оказались деактивированы электросамокаты. Воспользоваться ими стало невозможно.

«Погода в Челябинске испортилась, поэтому мы активировали режим паузы. Самокаты остаются на улицах города, и сезон пока не завершаем, но до улучшения погодных условий начать поездку невозможно», — процитировало информационное агентство «Первое областное» пресс-службу компании Whoosh.

Сезон аренды электросамокатов в Челябинске планируется продолжить после улучшения погодных условий. Возможностью поездки можно будет вновь воспользоваться, как только снег растает и температура воздуха поднимется.

Как сообщало URA.RU ранее, сезон работы электросамокатов начался в Челябинске в конце марта. В городе анонсировали разработку, определяющую поездку на самокате двух и более пользователей.

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В Челябинске из-за зимних осадков и резкого похолодания на улицах города оказались деактивированы электросамокаты. Воспользоваться ими стало невозможно. «Погода в Челябинске испортилась, поэтому мы активировали режим паузы. Самокаты остаются на улицах города, и сезон пока не завершаем, но до улучшения погодных условий начать поездку невозможно», — процитировало информационное агентство «Первое областное» пресс-службу компании Whoosh. Сезон аренды электросамокатов в Челябинске планируется продолжить после улучшения погодных условий. Возможностью поездки можно будет вновь воспользоваться, как только снег растает и температура воздуха поднимется. Как сообщало URA.RU ранее, сезон работы электросамокатов начался в Челябинске в конце марта. В городе анонсировали разработку, определяющую поездку на самокате двух и более пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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