В Челябинске из-за зимних осадков и резкого похолодания на улицах города оказались деактивированы электросамокаты. Воспользоваться ими стало невозможно.
«Погода в Челябинске испортилась, поэтому мы активировали режим паузы. Самокаты остаются на улицах города, и сезон пока не завершаем, но до улучшения погодных условий начать поездку невозможно», — процитировало информационное агентство «Первое областное» пресс-службу компании Whoosh.
Сезон аренды электросамокатов в Челябинске планируется продолжить после улучшения погодных условий. Возможностью поездки можно будет вновь воспользоваться, как только снег растает и температура воздуха поднимется.
Как сообщало URA.RU ранее, сезон работы электросамокатов начался в Челябинске в конце марта. В городе анонсировали разработку, определяющую поездку на самокате двух и более пользователей.
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