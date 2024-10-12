«Внучек» и «Добрый» поймали оружейного вора в Рыльске

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Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , уголовное дело, замок, клетка, тюрьма, наказание, преступление, суд, наручники, кандалы
Задержанный в Рыльске преступник хотел похитить военное имущество Фото:

Добровольческий отряд «БАРС — Курск», в частности, стрелок с позывным «Добрый» и командир отделения «Внучек», в совместной работе с полицейскими в Рыльске задержали преступника. Он пытался похитить военное имущество и оружие, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Бойцы из отряда „БАРС-Курск“ <…> продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Командир отделения с позывным „Внучек“ и стрелок с позывным „Добрый“ действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества», — написал Смирнов в своем telegram-канале.

Губернатор регион отметил, что преступника задержали. На данный момент это первый опыт работы отряда после его создания в 2024 году.

Алексей Смирнов объявил о создании добровольческого отряда «Барс — Курск» 29 августа. Он заявил, что основной целью нового формирования будет поддержание правопорядка и обеспечение безопасности в восьми отселенных районах области и на других ее территориях. Курский губернатор уточнил, что добровольцы, заключившие контракт, пройдут специальное обучение и будут оснащены необходимым вооружением. Срок контракта составит шесть месяцев, при этом власти обещают сохранение рабочего места добровольцев на время службы.

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Добровольческий отряд «БАРС — Курск», в частности, стрелок с позывным «Добрый» и командир отделения «Внучек», в совместной работе с полицейскими в Рыльске задержали преступника. Он пытался похитить военное имущество и оружие, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Бойцы из отряда „БАРС-Курск“ <…> продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Командир отделения с позывным „Внучек“ и стрелок с позывным „Добрый“ действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Губернатор регион отметил, что преступника задержали. На данный момент это первый опыт работы отряда после его создания в 2024 году. Алексей Смирнов объявил о создании добровольческого отряда «Барс — Курск» 29 августа. Он заявил, что основной целью нового формирования будет поддержание правопорядка и обеспечение безопасности в восьми отселенных районах области и на других ее территориях. Курский губернатор уточнил, что добровольцы, заключившие контракт, пройдут специальное обучение и будут оснащены необходимым вооружением. Срок контракта составит шесть месяцев, при этом власти обещают сохранение рабочего места добровольцев на время службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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