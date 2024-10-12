«Внучек» и «Добрый» поймали оружейного вора в Рыльске

12 октября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Задержанный в Рыльске преступник хотел похитить военное имущество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Добровольческий отряд «БАРС — Курск», в частности, стрелок с позывным «Добрый» и командир отделения «Внучек», в совместной работе с полицейскими в Рыльске задержали преступника. Он пытался похитить военное имущество и оружие, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Бойцы из отряда „БАРС-Курск“ <…> продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Командир отделения с позывным „Внучек“ и стрелок с позывным „Добрый“ действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Губернатор регион отметил, что преступника задержали. На данный момент это первый опыт работы отряда после его создания в 2024 году. Алексей Смирнов объявил о создании добровольческого отряда «Барс — Курск» 29 августа. Он заявил, что основной целью нового формирования будет поддержание правопорядка и обеспечение безопасности в восьми отселенных районах области и на других ее территориях. Курский губернатор уточнил, что добровольцы, заключившие контракт, пройдут специальное обучение и будут оснащены необходимым вооружением. Срок контракта составит шесть месяцев, при этом власти обещают сохранение рабочего места добровольцев на время службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Добровольческий отряд «БАРС — Курск», в частности, стрелок с позывным «Добрый» и командир отделения «Внучек», в совместной работе с полицейскими в Рыльске задержали преступника. Он пытался похитить военное имущество и оружие, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Бойцы из отряда „БАРС-Курск“ <…> продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Командир отделения с позывным „Внучек“ и стрелок с позывным „Добрый“ действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Губернатор регион отметил, что преступника задержали. На данный момент это первый опыт работы отряда после его создания в 2024 году. Алексей Смирнов объявил о создании добровольческого отряда «Барс — Курск» 29 августа. Он заявил, что основной целью нового формирования будет поддержание правопорядка и обеспечение безопасности в восьми отселенных районах области и на других ее территориях. Курский губернатор уточнил, что добровольцы, заключившие контракт, пройдут специальное обучение и будут оснащены необходимым вооружением. Срок контракта составит шесть месяцев, при этом власти обещают сохранение рабочего места добровольцев на время службы.