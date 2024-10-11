Берег озера Таватуй застроят огромными термами

В Свердловской области на берегу Верхне-Нейвинского пруда (акватория озера Таватуй) «Баден групп» благоустроит пляж, построит 11-этажное здание и возведет 52 глэмпинга. Полностью комплекс «Баден-Баден» запустится к концу 2025 года. На реализацию проекта планируется вложить не меньше 725 миллионов рублей, сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.
«Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Новоуральского городского округа и ООО „Баден групп“… В рамках соглашения инвестор намеревается вложить в реализацию проекта не менее 725 миллионов рублей. При этом планируется создать 175 рабочих мест», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что администрация округа займется ремонтом водопровода и электросетей, оздоровлением Верх-Нейвинского пруда и ремонтом дороги от Зеленого мыса до поселка Мурзинка в 2025 году. В конце 2024 года «Баден групп» планирует сдать 11-этажное здание. До 1 апреля 2025 года — возвести «Экодеревню» из глэмпингов. К 31 мая ожидается конец работ по благоустройству пляжа. До 2027 года планируется застроить бывшей территории «Детские дачи».
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