На Урале сотрудник исправительной колонии оформил липовый больничный, чтобы скрыть свой запой

В Свердловской области сотрудника одной из исправительных колоний осудили за то, что он оформил себе липовой больничный и ушел в запой. Подробности дела рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«Алексей М. несколько дней не выходил на работу, мужчина вынашивал планы об увольнении и в предвкушении ушел в запой. Быть привлеченным к дисциплинарной ответственности за прогулы он не хотел. Поэтому Алексей дома распечатал больничный лист и попросил супругу заполнить некоторые графы. По листу нетрудоспособности мужчина получил положенные выплаты», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Обман выявила сотрудница отдела кадров и направила запрос в медучреждение, где ей подтвердили, что больничный лист не выдавался, а указанного в нем врача не существует. Тогда работница сообщила об инциденте в УСБ ГУФСИН России по Свердловской области для проведения проверки.
Верх-Исетский районный суд осудил мужчину на год лишения свободы по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Однако адвокат Алексея обжаловал приговор и добился уменьшения срока до 10 месяцев. Осужденный вину полностью признал и вернул выплаченные по листу нетрудоспособности деньги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!