Российские военные ликвидировали командира украинского судна

Военкор Поддубный: российские военные ликвидировали командира украинского судна

24 сентября 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Командира украинского корабля морской охраны Владимира Ковальчука уничтожили в результате удара ВС России. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «Ликвидирован командир украинского корабля морской охраны, капитан третьего ранга Владимир Ковальчук», — написал Поддубный в своем telegram-канале . Военкор предположил, что украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы. Ранее сообщалось о том в Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ. Об этом сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командира украинского корабля морской охраны Владимира Ковальчука уничтожили в результате удара ВС России. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «Ликвидирован командир украинского корабля морской охраны, капитан третьего ранга Владимир Ковальчук», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Военкор предположил, что украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы. Ранее сообщалось о том в Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ. Об этом сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев