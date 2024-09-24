Российские военные ликвидировали командира украинского судна

Украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Командира украинского корабля морской охраны Владимира Ковальчука уничтожили в результате удара ВС России. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
«Ликвидирован командир украинского корабля морской охраны, капитан третьего ранга Владимир Ковальчук», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Военкор предположил, что украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы.
Ранее сообщалось о том в Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ. Об этом сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
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Командира украинского корабля морской охраны Владимира Ковальчука уничтожили в результате удара ВС России. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «Ликвидирован командир украинского корабля морской охраны, капитан третьего ранга Владимир Ковальчук», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Военкор предположил, что украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы. Ранее сообщалось о том в Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ. Об этом сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев