Российские военные ликвидировали командира украинского судна

Военкор Поддубный: российские военные ликвидировали командира украинского судна
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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ Фото:

Командира украинского корабля морской охраны Владимира Ковальчука уничтожили в результате удара ВС России. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Ликвидирован командир украинского корабля морской охраны, капитан третьего ранга Владимир Ковальчук», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Военкор предположил, что украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы.

Ранее сообщалось о том в Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ. Об этом сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

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Командира украинского корабля морской охраны Владимира Ковальчука уничтожили в результате удара ВС России. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «Ликвидирован командир украинского корабля морской охраны, капитан третьего ранга Владимир Ковальчук», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Военкор предположил, что украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы. Ранее сообщалось о том в Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ. Об этом сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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