Аналитики назвали самый популярный легковой автомобиль с пробегом у пермяков

У жителей Пермского края самым востребованным легковым автомобилем с пробегом стала Lada Vesta. Эту модель покупали чаще всего с января по сентябрь 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авто.ру».
«Самыми востребованными не внедорожными автомобилями с пробегом в Пермском крае за последние девять месяцев стали Lada Vesta 2015-2022 годов выпуска, Lada Granta 2011-2018 годов и Lada Largus 2012-2021 годов. Их средняя стоимость 1,3 млн, 491,5 тысячи и 940,3 тысячи рублей соответственно», — сказано в сообщении.
Также в топ-5 вошли Lada 2114 2001 — 2013 годов выпуска средней стоимостью 228,6 тысячи рублей и Lada XRAY 2015 — 2022 годов средней стоимостью 1 млн рублей. Аналитики отметили, что на российском рынке автомобилей с пробегом не внедорожники занимают 62%. Чаще всего покупают седаны (33%) и хэтчбеки (17%).
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