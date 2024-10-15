15 октября 2024

Аналитики назвали самый популярный легковой автомобиль с пробегом у пермяков

Авто.ру: Lada стала самым популярным автомобилем с пробегом в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Отечественные автомобили пользуются популярностью у пермяков
Отечественные автомобили пользуются популярностью у пермяков Фото:

У жителей Пермского края самым востребованным легковым автомобилем с пробегом стала Lada Vesta. Эту модель покупали чаще всего с января по сентябрь 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авто.ру».

«Самыми востребованными не внедорожными автомобилями с пробегом в Пермском крае за последние девять месяцев стали Lada Vesta 2015-2022 годов выпуска, Lada Granta 2011-2018 годов и Lada Largus 2012-2021 годов. Их средняя стоимость 1,3 млн, 491,5 тысячи и 940,3 тысячи рублей соответственно», — сказано в сообщении.

Также в топ-5 вошли Lada 2114 2001 — 2013 годов выпуска средней стоимостью 228,6 тысячи рублей и Lada XRAY 2015 — 2022 годов средней стоимостью 1 млн рублей. Аналитики отметили, что на российском рынке автомобилей с пробегом не внедорожники занимают 62%. Чаще всего покупают седаны (33%) и хэтчбеки (17%).

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У жителей Пермского края самым востребованным легковым автомобилем с пробегом стала Lada Vesta. Эту модель покупали чаще всего с января по сентябрь 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авто.ру». «Самыми востребованными не внедорожными автомобилями с пробегом в Пермском крае за последние девять месяцев стали Lada Vesta 2015-2022 годов выпуска, Lada Granta 2011-2018 годов и Lada Largus 2012-2021 годов. Их средняя стоимость 1,3 млн, 491,5 тысячи и 940,3 тысячи рублей соответственно», — сказано в сообщении. Также в топ-5 вошли Lada 2114 2001 — 2013 годов выпуска средней стоимостью 228,6 тысячи рублей и Lada XRAY 2015 — 2022 годов средней стоимостью 1 млн рублей. Аналитики отметили, что на российском рынке автомобилей с пробегом не внедорожники занимают 62%. Чаще всего покупают седаны (33%) и хэтчбеки (17%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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