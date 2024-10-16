Пермские аграрии порадовали Махонина урожаем картофеля

16 октября 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил труд пермских сельхозпроизводителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил региональных сельхозпроизводителей за работу. На заседании правительства Прикамья, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что благодаря их труду пермское хозяйство «Овен» в Суксуне обеспечивает картофелем 18 регионов страны. «Спасибо за ваш непростой труд, но благодаря ему пермское хозяйство кормит картофелем 18 регионов страны. Конечно, у нас зона рискованного земледелия, но, когда есть профессионалы, работа ладится», — заявил он. Махонин отметил, что погода в 2024 году была непростой, но благодаря теплой осени урожай получился достойный. Особенно его порадовала заготовка кормов и картофель. В ходе визита в Суксунский округ 16 октября Махонин посетил местное хозяйство «Овен». Именно эта компания поставляет картофель в 18 регионов страны. Самый большой потребитель — Свердловская область (32%). На втором месте — Ленобласть (19%), на третьем — Пермский край (17%). Выступая на заседании правительства, директор «Овена» Владимир Тихомиров рассказал о достижениях своей компании. «Мне приятно смотреть на наш картофель. Не находится ни одной гнилой картофелины. И мы это показали и правительству, и губернатору», — заявил он. «Подтверждаю. Не нашел. Ковырялся, ковырялся», — заверил Дмитрий Махонин. Как рассказал на заседании правительства глава минагро Павел Носков, по итогам 2024 года собрали 45 тысяч тонн картофеля. Урожайность за год выросла на 7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил региональных сельхозпроизводителей за работу. На заседании правительства Прикамья, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что благодаря их труду пермское хозяйство «Овен» в Суксуне обеспечивает картофелем 18 регионов страны. «Спасибо за ваш непростой труд, но благодаря ему пермское хозяйство кормит картофелем 18 регионов страны. Конечно, у нас зона рискованного земледелия, но, когда есть профессионалы, работа ладится», — заявил он. Махонин отметил, что погода в 2024 году была непростой, но благодаря теплой осени урожай получился достойный. Особенно его порадовала заготовка кормов и картофель. В ходе визита в Суксунский округ 16 октября Махонин посетил местное хозяйство «Овен». Именно эта компания поставляет картофель в 18 регионов страны. Самый большой потребитель — Свердловская область (32%). На втором месте — Ленобласть (19%), на третьем — Пермский край (17%). Выступая на заседании правительства, директор «Овена» Владимир Тихомиров рассказал о достижениях своей компании. «Мне приятно смотреть на наш картофель. Не находится ни одной гнилой картофелины. И мы это показали и правительству, и губернатору», — заявил он. «Подтверждаю. Не нашел. Ковырялся, ковырялся», — заверил Дмитрий Махонин. Как рассказал на заседании правительства глава минагро Павел Носков, по итогам 2024 года собрали 45 тысяч тонн картофеля. Урожайность за год выросла на 7%.