«ЛУКОЙЛ» сократит число офисов в России

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Офис "Лукойл" в Коми на грани закрытия
Офис "Лукойл" в Коми на грани закрытия Фото:

Конфликт губернатора Владимира Уйбы и бизнесмена Вагита Алекперова ускорил закрытие офиса компании «ЛУКОЙЛ» на северо-востоке европейской части России — в Коми. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к истеблишменту региона.

«Отношения с „ЛУКОЙЛом“, в силу импульсивного характера Уйбы, были напряженными в течение последних двух лет. Но крайней точкой стал срыв совещания с главным акционером „ЛУКОЙЛа“ Вагитом Алекперовым. Олигарх прождал [Уйбу] больше часа, улетел, а после этого распорядился готовиться к закрытию в Коми», — передает осведомленный источник.

Он добавил, что некоторым специалистам предложено переехать на работу в офис «Лукойл-Пермь» или в Москву. Сотрудников, которые не могут перебраться в другие города, уволят.

«В 2023 году произошло объединение ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“ и ООО „ЛУКОЙЛ-Коми“. При этом сохранены предприятия на территории обоих регионов, объемы работ, обязательства перед регионами, в том числе социальные и налоговые», — сообщили URA.RU в пресс-центре «Лукойл-Пермь». Новая модель объединения облегчит планирование инвестиций, сделает более эффективными закупки товаров и услуг, объединит компетенции сотрудников, говорится в ответе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на запрос URA.RU.

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Конфликт губернатора Владимира Уйбы и бизнесмена Вагита Алекперова ускорил закрытие офиса компании «ЛУКОЙЛ» на северо-востоке европейской части России — в Коми. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к истеблишменту региона. «Отношения с „ЛУКОЙЛом“, в силу импульсивного характера Уйбы, были напряженными в течение последних двух лет. Но крайней точкой стал срыв совещания с главным акционером „ЛУКОЙЛа“ Вагитом Алекперовым. Олигарх прождал [Уйбу] больше часа, улетел, а после этого распорядился готовиться к закрытию в Коми», — передает осведомленный источник. Он добавил, что некоторым специалистам предложено переехать на работу в офис «Лукойл-Пермь» или в Москву. Сотрудников, которые не могут перебраться в другие города, уволят. «В 2023 году произошло объединение ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“ и ООО „ЛУКОЙЛ-Коми“. При этом сохранены предприятия на территории обоих регионов, объемы работ, обязательства перед регионами, в том числе социальные и налоговые», — сообщили URA.RU в пресс-центре «Лукойл-Пермь». Новая модель объединения облегчит планирование инвестиций, сделает более эффективными закупки товаров и услуг, объединит компетенции сотрудников, говорится в ответе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на запрос URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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