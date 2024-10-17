Новые уральские дроны уничтожили первый танк ВСУ в зоне спецоперации. Видео

Беспилотники «Заноза», созданные под Екатеринбургом, подбили украинский танк
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство дронов Zanoza. Свердловская область, Березовский , квадрокоптер, бпла, винт, беспилотник, пропеллер, дрон, fpv дрон
На базе под Екатеринбургом выпускают по 500 «Заноз» в месяц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Костромские десантники 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подорвали танк Вооруженных сил Украины уральскими дронами Zanoza, отбивая канал Северский Донец — Донбасс (Часов Яр под Донецком). Об этом URA.RU рассказали в компании-производителе БПЛА. Это первый подобный успех для авторов проекта.

«Подбили танк. Первым дроном его „разули“, а остальными уже дожигали. Второй танк сумел уйти — сработала система РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. ред.)», — сказал представитель компании. Собеседник URA.RU поделился видео успешной атаки. В какой-то момент оно обрывается — из-за противодроновых орудий (которые в итоге машину не спасли).

О том, как под Екатеринбургом собирают «Занозы», URA.RU рассказывало в сентябре. Спонсирует команду энтузиастов депутат заксо, бизнесмен Вячеслав Брозовский (Brozex Group).

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Костромские десантники 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подорвали танк Вооруженных сил Украины уральскими дронами Zanoza, отбивая канал Северский Донец — Донбасс (Часов Яр под Донецком). Об этом URA.RU рассказали в компании-производителе БПЛА. Это первый подобный успех для авторов проекта. «Подбили танк. Первым дроном его „разули“, а остальными уже дожигали. Второй танк сумел уйти — сработала система РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. ред.)», — сказал представитель компании. Собеседник URA.RU поделился видео успешной атаки. В какой-то момент оно обрывается — из-за противодроновых орудий (которые в итоге машину не спасли). О том, как под Екатеринбургом собирают «Занозы», URA.RU рассказывало в сентябре. Спонсирует команду энтузиастов депутат заксо, бизнесмен Вячеслав Брозовский (Brozex Group).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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