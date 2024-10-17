Костромские десантники 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подорвали танк Вооруженных сил Украины уральскими дронами Zanoza, отбивая канал Северский Донец — Донбасс (Часов Яр под Донецком). Об этом URA.RU рассказали в компании-производителе БПЛА. Это первый подобный успех для авторов проекта.
«Подбили танк. Первым дроном его „разули“, а остальными уже дожигали. Второй танк сумел уйти — сработала система РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. ред.)», — сказал представитель компании. Собеседник URA.RU поделился видео успешной атаки. В какой-то момент оно обрывается — из-за противодроновых орудий (которые в итоге машину не спасли).
О том, как под Екатеринбургом собирают «Занозы», URA.RU рассказывало в сентябре. Спонсирует команду энтузиастов депутат заксо, бизнесмен Вячеслав Брозовский (Brozex Group).
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Костромские десантники 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подорвали танк Вооруженных сил Украины уральскими дронами Zanoza, отбивая канал Северский Донец — Донбасс (Часов Яр под Донецком). Об этом URA.RU рассказали в компании-производителе БПЛА. Это первый подобный успех для авторов проекта. «Подбили танк. Первым дроном его „разули“, а остальными уже дожигали. Второй танк сумел уйти — сработала система РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. ред.)», — сказал представитель компании. Собеседник URA.RU поделился видео успешной атаки. В какой-то момент оно обрывается — из-за противодроновых орудий (которые в итоге машину не спасли). О том, как под Екатеринбургом собирают «Занозы», URA.RU рассказывало в сентябре. Спонсирует команду энтузиастов депутат заксо, бизнесмен Вячеслав Брозовский (Brozex Group).