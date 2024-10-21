Финляндия выделит 320 тысяч евро, чтобы выяснить влияние России на себя

Финляндия открыла прием заявок на исследование влияния России

21 октября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Отношения России с Финляндией ухудшились за последние несколько лет Фото: Wikipedia / Зико-С / CC BY 3.0 Правительство Финляндии открыло прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке». Стоимость составит около 320 тысяч евро. Об этом говорится на сайте правительства. «Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке», — передает РИА Новости. Заявки можно подать до 25 ноября. Отношения России с Финляндией ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. Кремль называл это бессмысленным шагом, ведь у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Финляндии открыло прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке». Стоимость составит около 320 тысяч евро. Об этом говорится на сайте правительства. «Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке», — передает РИА Новости. Заявки можно подать до 25 ноября. Отношения России с Финляндией ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. Кремль называл это бессмысленным шагом, ведь у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.