Финляндия выделит 320 тысяч евро, чтобы выяснить влияние России на себя

Правительство Финляндии открыло прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке». Стоимость составит около 320 тысяч евро. Об этом говорится на сайте правительства.
«Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке», — передает РИА Новости. Заявки можно подать до 25 ноября.
Отношения России с Финляндией ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. Кремль называл это бессмысленным шагом, ведь у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.