Финляндия выделит 320 тысяч евро, чтобы выяснить влияние России на себя

Финляндия открыла прием заявок на исследование влияния России
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Флаг Финляндии. Stock
Отношения России с Финляндией ухудшились за последние несколько лет Фото:

Правительство Финляндии открыло прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке». Стоимость составит около 320 тысяч евро. Об этом говорится на сайте правительства.

«Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке», — передает РИА Новости. Заявки можно подать до 25 ноября.

Отношения России с Финляндией ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. Кремль называл это бессмысленным шагом, ведь у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

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Правительство Финляндии открыло прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке». Стоимость составит около 320 тысяч евро. Об этом говорится на сайте правительства. «Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке», — передает РИА Новости. Заявки можно подать до 25 ноября. Отношения России с Финляндией ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. Кремль называл это бессмысленным шагом, ведь у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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