Вучич честно объяснил Путину свое отсутствие на саммите БРИКС в Казани

Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС встречами с лидерами Евросоюза

22 октября 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Вучич заблаговременно договорился о встречах с лидерами Евросоюза Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что не будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Отказ от поездки связан с запланированными визитами европейских лидеров в Сербию, об этом он «честно» сказал президенту РФ Владимиру Путину. «Я был честен с президентом [России Владимиром] Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Вучич заблаговременно договорился о встречах с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вучич также отметил сложность политической ситуации, указав, что независимо от своего решения о посещении саммита БРИКС, его оппоненты использовали бы это решение против него. Президент Сербии напомнил о нейтральной позиции страны по отношению к европейским санкциям против России. Саммит в Казани начнется вечером 22 октября с неформального ужина. 23 октября пройдет два заседания — в узком и широком составе, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. С 23 по 24 октября запланировано множество двусторонних встреч, в том числе с президентами Индии, ЮАР и Турции. Основное внимание политики уделят ситуации на Ближнем Востоке. Саммит завершится 24 октября итоговой пресс-конференцией Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что не будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Отказ от поездки связан с запланированными визитами европейских лидеров в Сербию, об этом он «честно» сказал президенту РФ Владимиру Путину. «Я был честен с президентом [России Владимиром] Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Вучич заблаговременно договорился о встречах с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вучич также отметил сложность политической ситуации, указав, что независимо от своего решения о посещении саммита БРИКС, его оппоненты использовали бы это решение против него. Президент Сербии напомнил о нейтральной позиции страны по отношению к европейским санкциям против России. Саммит в Казани начнется вечером 22 октября с неформального ужина. 23 октября пройдет два заседания — в узком и широком составе, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. С 23 по 24 октября запланировано множество двусторонних встреч, в том числе с президентами Индии, ЮАР и Турции. Основное внимание политики уделят ситуации на Ближнем Востоке. Саммит завершится 24 октября итоговой пресс-конференцией Путина.