Экс-пиарщик трех уральских губернаторов Федечкин не смог оспорить приговор

22 октября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Федечкин не смог оспорить пятилетний срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девятый кассационный суд общей юрисдикции (дислокация — Владивосток) не стал менять приговор бывшему замгубернатора Сахалинской области, экс-пиарщику трех уральских губернаторов Дмитрию Федечкину, осужденному на пять лет за мошенничество и растрату. Об этом URA.RU сообщили близкие экс-пиарщика, присутствующие на заседании суда. «Суд рассмотрел кассационную жалобу. Приговор оставили бе изменения», — сообщили URA.RU друзья Федечкина. Бывший пиарщик во время рассмотрения жалобы настаивал на своей невиновности. Он привел ряд аргументов в свою защиту, делая упор на то, что в его действиях нет состава преступления. «Прошу отменить принятые решения по моему уголовному делу. Само дело прекратить за отсутствием составов преступлений и признать за мной право на реабилитацию», — заявил в суде Федечкин. Новость по теме На Сахалине задержали челябинских экс-чиновников Блестящая карьера Федечкина закончилась летом 2021 года, когда за ним пришли сотрудники ФСБ. Под следствием также оказались его заместитель и местный предприниматель. Всех троих обвинили в мошенничестве и растрате. Предварительно, в 2020—2021 годах они похитили 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом „Губернские ведомости“», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Версию обвинения удалось доказать в суде. Всех троих признали виновными. Но реальный срок получил только Федечкин, так и не признавший вину. Ему дали пять лет колонии общего режима. Соучастники преступления отделались условными сроками. Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора Бориса Дубровского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятый кассационный суд общей юрисдикции (дислокация — Владивосток) не стал менять приговор бывшему замгубернатора Сахалинской области, экс-пиарщику трех уральских губернаторов Дмитрию Федечкину, осужденному на пять лет за мошенничество и растрату. Об этом URA.RU сообщили близкие экс-пиарщика, присутствующие на заседании суда. «Суд рассмотрел кассационную жалобу. Приговор оставили бе изменения», — сообщили URA.RU друзья Федечкина. Бывший пиарщик во время рассмотрения жалобы настаивал на своей невиновности. Он привел ряд аргументов в свою защиту, делая упор на то, что в его действиях нет состава преступления. «Прошу отменить принятые решения по моему уголовному делу. Само дело прекратить за отсутствием составов преступлений и признать за мной право на реабилитацию», — заявил в суде Федечкин. Блестящая карьера Федечкина закончилась летом 2021 года, когда за ним пришли сотрудники ФСБ. Под следствием также оказались его заместитель и местный предприниматель. Всех троих обвинили в мошенничестве и растрате. Предварительно, в 2020—2021 годах они похитили 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом „Губернские ведомости“», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Версию обвинения удалось доказать в суде. Всех троих признали виновными. Но реальный срок получил только Федечкин, так и не признавший вину. Ему дали пять лет колонии общего режима. Соучастники преступления отделались условными сроками. Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора Бориса Дубровского.