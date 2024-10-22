Дополнительная поддержка правительством семейной ипотеки позволит в этом году взять кредиты на жилье тем, кто подходит под новые требования, но не успел пока оформить договор из-за выбранных лимитов. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил на субсидирование льготных ипотечных программ 446,9 млрд рублей, из них на семейную — 142 млрд. Кандидат экономических наук Михаил Беляев отмечает, что число россиян, которые смогут в этом году купить жилье на льготных условиях, уменьшилось из-за повышения первоначального взноса.
Распоряжение Мишустина о выделении дополнительного финансирования на поддержку ипотечных программ от 18 октября опубликовано на сайте правительства. Как сообщают в пресс-службе кабинета министров, больше половины этой суммы — 269,8 млрд рублей — пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам. Необходимость выделения этих денег связана, в том числе с повышением ключевой ставки.
«Из выделенной суммы 142 млрд рублей будет направлено на субсидирование „Семейной ипотеки“. Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере 6% для граждан, имеющих детей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Еще 35,1 млрд рублей правительство предусмотрело для обеспечения реализации программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Ставка по ней составляет 2%.
Правительство выделяет дополнительные деньги на субсидирование ипотеки по двум причинам. Одна из них — повышение качества жизни людей. Эту задачу невозможно выполнить без доступных жилищных кредитов, комментирует Михаил Беляев.
«По существующей сейчас рыночной ставке более 20% средний россиянин взять ипотечный кредит не может. И правительство поддерживает льготные программы, потому что людям нужно дать возможность жить в комфорте. Единственный рыночный способ улучшить жилищные условия — купить квартиру, и большинство сделок у нас совершается с оформлением ипотечных кредитов», — отмечает эксперт.
Вторая задача государства — обеспечить бесперебойную работу строительного комплекса, который является драйвером всей экономики. «Нельзя допустить, чтобы застройщики сворачивали проекты — от этого зависят многие отрасли. Это производство стройматериалов, транспортные услуги, торговля техникой и другими товарами для дома и так далее», — объясняет собеседник URA.RU.
Взять льготную ипотеку в этом году смогут те, кто подходит под требования программ. Это семьи с детьми и те, кто решил покупать жилье в северных регионах и на Дальнем Востоке. Учитывая высокую ключевую ставку, на субсидирование каждого займа государству нужно выделить существенную сумму, поэтому выделенные правительством деньги — сумма для поддержки спроса, а не для развития отрасли, говорит Михаил Беляев. При этом повышение первоначального взноса до 50% сужает круг тех, кто сможет воспользоваться льготной ипотекой. Для этого семья должна иметь накопления или уже имеющееся жилье, деньги от продажи которого пойдут на стартовый взнос.
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